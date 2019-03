H ΜΑ TRIX Insurance & Reinsurance Brokers at Lloyd’s με ηγετική θέση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παρουσία σε πέντε χώρες, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε ., της θυγατρικής εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, σε συνέχεια της από 31.12.2018 Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών. Συγκεκριμένα, τα τελικά τεχνικά βήματα της εξαγοράς η οποία πραγματοποιήθηκε με την ως άνω Συμφωνία, ολοκληρώθηκαν παράλληλα με τη στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο Howden Broking Group , έναν από τους μεγαλύτερους σε κύκλο εργασιών διεθνείς ομίλους ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

