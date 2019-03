Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute-HFLI) αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας με στόχο την καταπολέμηση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού. Ιδρύθηκε από τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Νίκο Φίλιππα το 2016 και έκτοτε έχει υλοποιήσει πολλαπλές δράσεις με στόχο τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, έρευνα, δοκίμια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιπλέον δημιουργώντας ισχυρές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

