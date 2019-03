Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τα στελέχη του Οργανισμού Enterprise Greece πραγματοποίησαν 54 κατ' ιδίαν συναντήσεις με στελέχη εταιρειών από την Γαλλία, την Αυστρία, την Γερμανία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, κα. Στόχος των συναντήσεων ήταν η παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα στους κλάδους του τουρισμού και των ακινήτων. Αξίζει να αναφερθεί πως το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εστιάστηκε κυρίως στη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων (luxury hotel segment), των mixed use αναπτύξεων (συνδυάζοντας το κομμάτι των πολυτελών κατοικιών) τόσο σε γνωστούς προορισμούς όσο και σε δευτερεύοντες. Η τάση αυτή παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα με το περιθώριο για αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των διεθνών ξενοδοχειακών brands στην Ελλάδα να παραμένει τεράστιο.

