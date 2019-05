Ο Louis Mandylor σε ρόλο guest star (πρωταγωνιστής σε ταινίες blockbuster όπως Rambo V, Doom 2, My Big Fat Greek Wedding κ.λπ.) και ένα cast από ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς (Έλλη Τσιτσιπά, Αντώνης Γκόριτσας, Δήμητρα Χατούπη Βασίλης Μπισμπίκης, Δανάη Παπουτσή, Δημήτρης Γεωργαλάς, Νικολίτσα Ντρίζη κ.λπ.).

H HONOR, το κορυφαίο νεανικό brand, είναι ο official smartphone provider της νέας ταινίας του Κώστα Ζάπα , “ ΦRANKENSTEIN ”, με έντονη παρουσία στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου το τρέιλερ της παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη προβολή κατά την διάρκεια του Marche Du Film .

