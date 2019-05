Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: "Προκειμένου τα SACCOs να γίνουν ανταγωνιστικά, θα χρειαστεί να καινοτομήσουν στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, αξιοπιστίας υπηρεσιών και ασφάλειας δεδομένων. Κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση των κατάλληλων Cloud και SaaS τεχνολογιών, όπως το Profits® for Sacco. Η συνεργασία μας με τη Mwalimu National προσφέρει αυτή τη λύση στα SACCOs, απαλλάσσοντάς τους από τις όποιες ανησυχίες σε επίπεδο IT."

Tη συνεργασία της με τη Mwalimu National, συνεταιριστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (SACCO) στη Κένυα, για την παροχή των SaaS (Software-as-a-Service) λύσεων Profits® for Sacco ανακοίνωσε η INTRASOFT International.

More in this category: