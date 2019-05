Τα σχέδια της Πλαίσιο για το 2019 περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους 10 εκ.€ για το έτος, επιπλέον των 7,5 εκ. € που επενδύθηκαν το 2018. Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος παρουσίασε, επίσης, τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του 2019, η οποία ήδη ξεκίνησε δυναμικά, λανσάροντας το «Μήνα-Μήνα», τρόπο πληρωμής που δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις χωρίς κάρτα. Η προσαρμογή του καταστήματος Πλαίσιο στο The Mall Athens στη νέα ταυτότητα καταστήματος και η υλοποίηση της νέας τεχνολογικής πλατφόρμας στο plaisio.gr, με στόχο την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη διενέργεια προσωποποιημένου ψηφιακού marketing εντάσσονται στο ίδιο πλάνο ανάπτυξης . Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση ότι η Πλαίσιο θα εντάξει στην προϊοντική της γκάμα τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

