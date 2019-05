Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 30% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής €7,40 στις 28/05/2019. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 41,9%, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα 14,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων. Σε ενοποιημένο επίπεδοτα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2018. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε 441,8 εκατ. ευρώ (€5,68 ανά μετοχή).

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 1,4%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 0,6% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 2% (σημειώνουμε ότι η περίοδος αναφοράς τόσο για τον τζίρο όσο και για την επισκεψιμότητα περιλαμβάνουν και την εορταστική περίοδο του Πάσχα ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

More in this category: