Αικατερινάρη (ΕΕΣΥΠ): Οι ΔΕΚΟ πρέπει να συνεχίσουν τις επενδύσεις

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις αλλά και τον ρόλο και συνδρομή τους στην εθνική οικονομία, αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κυρία Ράνια Αικατερινάρη, μιλώντας για τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας από το βήμα του συνεδρίου του Economist 23rd Roundtable with the Government of Greece, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019.