Ρεκόρ προσλήψεων συνεχίζει να καταγράφει το 2019 η Deloitte Ελλάδος, στην οποία απασχολούνται ήδη πάνω από 1.000 εργαζόμενοι. Η επίτευξη αυτή οφείλεται στη νέα στρατηγική πρακτικών ασκήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας που οδήγησε σε απορρόφηση του 35% των συμμετεχόντων σε μόνιμες θέσεις.

Χαρακτηριστικά, η Deloitte Ελλάδος προσέλαβε πάνω από 400 άτομα το οικονομικό έτος 2019, εκ των οποίων το 13% προήλθε από το επιτυχημένο Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων της εταιρείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, η Deloitte δίνει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε νέους να γνωρίσουν την εταιρική κουλτούρα και τις υπηρεσίες της και την πιθανότητα για μελλοντική πρόσληψη. Μέλημα της εταιρείας είναι να επενδύσει στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία εργασίας σε έναν πραγματικά πολυεθνικό οργανισμό.

Η Deloitte αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές εταιρείες για νέους στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει επαγγελματική εξέλιξη μαζί με μία σειρά προγραμμάτων έχοντας στο επίκεντρο την ευελιξία και το ευ ζην των ανθρώπων της όπως:

Smart Working: Προσφέρεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να δουλέψουν μία ημέρα της εβδομάδας από το σπίτι.

Προγράμματα Well-being: Προώθηση του work-life balance και της ευημερίας των εργαζομένων, μέσω μίας σειράς ενεργειών άμεσα συνδεδεμένων με τους 3 πυλώνες του Well-being για την Deloitte: Engaged Mind, Energized Body & A strong sense of Purpose.

Casual Friday: Δυνατότητα στους εργαζόμενους να έρχονται στο γραφείο με casual ένδυση, κάθε Παρασκευή.

Sports Teams: Ομάδες σε ποδόσφαιρο, basket. Διοργάνωση μαθημάτων και τουρνουά τένις. Συμμετοχή στους σημαντικότερες διοργανώσεις αγώνων δρόμου σε όλη τη χώρα.

Με στόχο να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών Σχολείων, η Deloitte αντλεί το έμψυχο δυναμικό της από διάφορες πηγές νέων ταλέντων, όπως τα διαδικτυακά της μέσα, τα Social Media, τη συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, συνέδρια και εκδηλώσεις πανεπιστημίων και λοιπών φορέων, ενώ τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει ισχυρές σχέσεις με τα γραφεία διασύνδεσης των σπουδαιότερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όλης της χώρας. Παράλληλα, στηρίζει και συμμετέχει σε προγράμματα ενθάρρυνσης της νεανικής απασχόλησης. Φέτος έλαβε μέρος στο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας», ενώ συνεργάζεται για πολλά χρόνια με το «ReGeneration», με σημαντική επιτυχία.

Επιπλέον, διατηρώντας την ποιότητα ως βασικό χαρακτηριστικό των συνολικών προσλήψεων, η Deloitte Ελλάδος επένδυσε σε νέο ικανό προσωπικό εξειδικευμένων επαγγελματιών από διάφορους κλάδους, όπως οικονομολόγους, λογιστές, δικηγόρους, προγραμματιστές, αναλογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων, με μικρότερη ή μεγαλύτερη εμπειρία, που εντάχθηκαν σε ομάδες έργων και συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

­­­­­­­

Ο αριθμός - ρεκόρ προσλήψεων αντικατοπτρίζει και την ανοδική πορεία της εταιρείας, η οποία βραβεύτηκε με Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Team Building Program” και Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best Youth Employment Initiative”στα φετινά HR Awards. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Deloitte Ελλάδος, εκτός από την Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη με το πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Deloitte Alexander Competence Center, και Ηράκλειο, ενισχύει τις τοπικές οικονομίες και προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους. Με αυτό τον τρόπο, η Deloitte συνεισφέρει έμπρακτα στο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της χώρας.

Η κα Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, Head of Human Resources της Deloitte Ελλάδος δήλωσε χαρακτηριστικά για την επιτυχία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης «Στην οικογένεια της Deloitte, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των νέων στελεχών μας. Εξελίσσουμε τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, επενδύοντας στις νέες γενιές που αποτελούν το μέλλον της χώρας. Προετοιμάζουμε τα αυριανά στελέχη, που θα οδηγήσουν την εταιρεία ακόμα πιο ψηλά και σκοπός μας είναι να είμαστε η κορυφαία επιλογή για τους νέους που θέλουν να παραμείνουν και να εξελιχθούν στην Ελλάδα».

Η κα Ανάλια Κόκκορη, Audit & Assurance Partner και Talent Leader της Deloitte Ελλάδος σημείωσε «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τα στελέχη μας και για όσα πετύχαμε μαζί για ακόμη μία χρονιά με πολλές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώσαμε με επιτυχία σημαντικά έργα και καταφέραμε να ανταποκριθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες των προσλήψεων του οργανισμού. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, έχοντας τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, ενώ σταθερός μας στόχος είναι να συνεισφέρουμε έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας».