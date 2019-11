H Huawei παρέλαβε τα βραβεία “Best Camera Phone” και “Best Value Smartphone 2019”, για τα P30 Prο και P Smart 2019 αντίστοιχα, στη φετινή διοργάνωση των TechRadar Mobile Choice Consumer Awards (MCCA).

Ως μέρος μιας ετήσιας έρευνας καταναλωτών, όπου οι υποψήφιοι επιλέγονται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της TechRadar, οι καταναλωτές καλούνται να ψηφίσουν σχετικά τη συσκευή που αισθάνονται ότι αξίζει να διακριθεί ως η νούμερο ένα επιλογή τους και να στεφθεί νικήτρια ενός πολυπόθητου TechRadar MCCA βραβείου.

Κατά την διεξαγωγή της 19ης τελετής, οι οικοδεσπότες της βραδιάς ανακήρυξαν το Huawei P30 Pro ως “Best Camera Phone” και το Huawei P Smart 2019 ως “Best Value Phone”, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της Huawei στην smartphone φωτογραφία και αποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν smartphones με εκπληκτικές προδιαγραφές σε ελκυστικές τιμές.

Οι παρουσιαστές κατά την διάρκεια της βράβευσης του HUAWEI P Smart 2019 σχολίασαν: «το HUAWEI P Smart 2019 διακρίθηκε από τους κριτές μας για τον κομψό του σχεδιασμό, όπως και για την εντυπωσιακή του αποθηκευτική δυνατότητα, χαρακτηριστικά τα οποία έρχονται μαζί με μία απίστευτη τιμή.»

Αμέσως μετά ακολούθησε η κατηγορία βραβείων “Best Camera Phone”, στην οποία το HUAWEI P30 Pro κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ όταν η Huawei παρέλαβε το βραβείο , οι παρουσιαστές δήλωσαν: «Μπορεί να νομίζετε ότι οι τέσσερις κάμερες σε ένα κινητό τηλέφωνο μοιάζουν κάπως με ένα παραπλανητικό τέχνασμα, αλλά η Huawei έχει αποδείξει ότι με αυτή τη τεχνολογία είναι ικανή να δημιουργήσει μία εξαιρετική κάμερα, προσφέροντας ένα smartphone που εντυπωσίασε τους κριτές μας με την ευκρίνεια και τον ποιοτικό πλούτο των φωτογραφιών του.»

Οι παραπάνω διακρίσεις συνεχίζουν να ενισχύουν την προβολή της Huawei, η οποία είχε κερδίσει τρία Τech Radar Mobile Choice βραβεία το 2018 (“Manufacturer of the Year”, “Phone of the Year”, “Best Camera Phone”), ακόμη δύο βραβεία το 2017 (“Best Mid-Market Phone”, “One to Watch”) και άλλο ένα το 2016 (“Best Camera Phone”).

«Είναι τιμή μας να αναγνωρίζεται η αξία μας για ακόμη μία φορά από τους καταναλωτές και τους εμπειρογνώμονες της τεχνολογίας στο TechRadar, καθώς και να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να λάβουμε δύο βραβεία για τις συσκευές της σειράς HUAWEI P. Η Huawei δεσμεύεται να φέρει νέες και βελτιωμένες εμπειρίες smartphone φωτογραφίας στους καταναλωτές, διευρύνοντας τα όρια των δυνατοτήτων της smartphone κάμερας με πρωτοποριακή τεχνολογία», δήλωσε ο Li Changzhu, αντιπρόεδρος της Handset Business της Huawei.

«Τα ετήσια ΤechRadar Mobile Choice Consumer Awards, τα οποία διοργανώνονται για 19 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο επίπεδο συμμετοχών, λαμβάνοντας πάνω από 34.000 ψήφους πελατών, φανερώνοντας μας ότι οι καταναλωτές δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να ψηφίσουν γι’ αυτούς που αγαπούν περισσότερο», δήλωσε ο Mark Fermor, Επικεφαλής Βραβείων του Tech Mobile Choice Consumer Awards. «Είναι υπέροχο να βλέπω τους πελάτες και τους κριτές του TechRadar να αναγνωρίζουν την αξία της Huawei σε αυτές τις δύο κατηγορίες υψηλού κύρους.»

Η νίκη της Huawei στην κατηγορία "Best Camera Phone" συνεχίζει την τάση της καινοτόμου προσέγγισής μας στη φωτογραφία, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις στο TechRadar MCCA 2019. Το HUAWEI P9 ψηφίστηκε ως το smartphone με την καλύτερη κάμερα το 2016 και το HUAWEI P20 εξασφάλισε την πρωτιά το 2018.

Η Huawei παρουσίασε το New P30 Pro το Σεπτέμβριο του 2019, συνεχίζοντας το καλαίσθητο σχεδιασμό και την πρωτοποριακή τεχνολογία φωτογραφίας της σειράς HUAWEI P, το οποίο διαθέτει σύγχρονες πινελιές στον χρωματικό σχεδιασμό και βελτιωμένες λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο.

Η σειρά HUAWEI P30 παραμένει η αγαπημένη των καταναλωτών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 17.000.000 μονάδες. Έχει αγαπηθεί και βραβευθεί από πολλές αναγνωρισμένες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εικόνας και ήχου (EISA). Το HUAWEI P30 Pro απέσπασε το βραβείο "EISA Best smartphone 2019-2020" από την EISA, με την Huawei να κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην συγκεκριμένη κατηγορία.