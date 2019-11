Έντεκα ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) δίνουν το «παρών» στο ειδικό σεμινάριο για Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες, που λαμβάνει χώρα στην Χάιφα του Ισραήλ, με θέμα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα: νέες νεοφυείς επιχειρήσεις (Innovative Entrepreneurship: Early Stage Startups)». Το ειδικό σεμινάριο πραγματοποιείται από την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.

Οι δέκα startups έχουν η κάθε μία από έναν εκπρόσωπο στο εν λόγω σεμινάριο, ενώ άλλη μία επιχείρηση (Narratologies) έχει στείλει δύο εκπροσώπους, με την ομάδα των 12 Ελλήνων startuppers να προέρχονται από διάφορους τομείς όπως είναι, μεταξύ άλλων, το real estate, οι τεχνολογικές εφαρμογές, ο τουρισμός και η μόδα.

Ειδικότερα, οι ελληνικές startups, που συμμετέχουν στο σεμινάριο για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, είναι οι εξής:

Narratologies : πρόκειται για μία δημιουργική πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει smartphones και ειδικές εγκαταστάσεις για την προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου της πόλης, μέσω διαδραστικών πολυμεσικών εμπειριών.

: πρόκειται για μία δημιουργική πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει smartphones και ειδικές εγκαταστάσεις για την προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου της πόλης, μέσω διαδραστικών πολυμεσικών εμπειριών. Growth mindset : startup που παράγει εκπαιδευτικά παιχνιδοποιημένα προγράμματα για παιδιά, ενήλικες και εταιρείες, με βασικό της θέμα τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και τη μετάδοση soft skills (διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων).

: startup που παράγει εκπαιδευτικά παιχνιδοποιημένα προγράμματα για παιδιά, ενήλικες και εταιρείες, με βασικό της θέμα τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και τη μετάδοση soft skills (διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων). Stoferno.gr : ηλεκτρονική πλατφόρμα delivery on demand. Είναι ένα μέσο για να έρθουν σε επαφή οι χρήστες με crowdsourced μεταφορείς καθώς και με συνεργαζόμενα καταστήματα κάθε κατηγορίας (π.χ. περίπτερα, ψιλικατζίδικα, pet shop, σουπερμάρκετ, φαρμακεία, καταστήματα φαγητού που δεν πραγματοποιούν delivery κ.ά.).

: ηλεκτρονική πλατφόρμα delivery on demand. Είναι ένα μέσο για να έρθουν σε επαφή οι χρήστες με crowdsourced μεταφορείς καθώς και με συνεργαζόμενα καταστήματα κάθε κατηγορίας (π.χ. περίπτερα, ψιλικατζίδικα, pet shop, σουπερμάρκετ, φαρμακεία, καταστήματα φαγητού που δεν πραγματοποιούν delivery κ.ά.). PeopleNet : startup που αναπτύσσει υψηλού επιπέδου πιστοποιημένους επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση πελατών για τις επιχειρήσεις σε χαμηλότερα κόστη.

: startup που αναπτύσσει υψηλού επιπέδου πιστοποιημένους επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση πελατών για τις επιχειρήσεις σε χαμηλότερα κόστη. Homie : εταιρεία τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate, με σκοπό την εξομάλυνση των συναλλαγών προκειμένου να απαλλάξει τους χρήστες από επιπλέον τέλη και προμήθειες.

: εταιρεία τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate, με σκοπό την εξομάλυνση των συναλλαγών προκειμένου να απαλλάξει τους χρήστες από επιπλέον τέλη και προμήθειες. Artfashion . gr : online περιοδικό μόδας, που δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του ελληνικού κοινού για την ελληνική βιομηχανία μόδας.

: online περιοδικό μόδας, που δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του ελληνικού κοινού για την ελληνική βιομηχανία μόδας. SWEN Travel : online ταξιδιωτικό γραφείο, που επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

: online ταξιδιωτικό γραφείο, που επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη ταξιδιωτική εμπειρία. iCry 2 Talk : εφαρμογή η οποία μπορεί να «μεταφράζει» το κλάμα του μωρού και να το αντιστοιχεί με διάφορες ανάγκες του, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

: εφαρμογή η οποία μπορεί να «μεταφράζει» το κλάμα του μωρού και να το αντιστοιχεί με διάφορες ανάγκες του, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Flatshare : πλατφόρμα που στοχεύει, με τη χρήση ειδικών φίλτρων, να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει τον ιδανικό συγκάτοικο.

: πλατφόρμα που στοχεύει, με τη χρήση ειδικών φίλτρων, να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει τον ιδανικό συγκάτοικο. Parkingstream : εστιάζει στην ενδυνάμωση του «έξυπνου παρκαρίσματος» (smart parking), εισάγοντας έξυπνους αισθητήρες IoT για να βοηθήσουν τις πόλεις να αυτοματοποιήσουν πλήρως τους ελέγχους στάθμευσης.

: εστιάζει στην ενδυνάμωση του «έξυπνου παρκαρίσματος» (smart parking), εισάγοντας έξυπνους αισθητήρες IoT για να βοηθήσουν τις πόλεις να αυτοματοποιήσουν πλήρως τους ελέγχους στάθμευσης. Lucyverse: εταιρεία η οποία παρέχει την «Lucy», την πρώτη ηλεκτρονική αντικλεπτική συσκευή, η οποία προστατεύει, ελέγχει την τσάντα των χρηστών και την μετατρέπει σε μια «έξυπνη τσάντα».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί μέρος τριών εργαστηρίων, τα οποία διοργανώνει το Mashav (Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών Ισραήλ για την Παγκόσμια Ανάπτυξη και Συνεργασία), με στόχο την στρατηγική συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου στους τομείς της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, το Mashav θα διοργανώσει δύο ακόμη σεμινάρια. Το ένα σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 24 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019, με θέμα: «Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματιών (Support Systems for Entrepreneurs)». Στο σεμινάριο αυτό αναμένεται να συμμετέχουν 10 άτομα από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από φορείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα τεχνολογικά πάρκα. Το τελευταίο σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου 2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 17 του ίδιου μήνα, με θέμα: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: μετατρέποντας μια ιδέα σε επιχείρηση (Social Entrepreneurship: Transforming an Idea to a Business)». Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τελευταίο σεμινάριο αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Αριστοτέλης Παππάς