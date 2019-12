Προκρίθηκαν οι εταιρείες finalists των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 (CS AWARDS), ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία την Α’ φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των φετινών βραβείων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υπέβαλαν το φάκελό τους θέτοντας την υποψηφιότητά τους στις 14 Κατηγορίες Βραβείων, και πλέον οι 3 finalists από την κάθε κατηγορία περνάνε στην Β’ φάση αξιολόγησης, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά τους μπροστά στην κριτική επιτροπή, στις 10 Δεκεμβρίου 2019. Οι «Χρυσοί» νικητές θα ανακοινωθούν σε λαμπερή Τελετή Βράβευσης στις 12 Δεκεμβρίου 2019, όπου όλος ο επιχειρηματικός κόσμος θα χειροκροτήσει τους «Χρυσούς» Νικητές της Εξυπηρέτησης.





Ακολουθούν οι finalists που προκρίθηκαν στην τελική φάση ανά κατηγορία βράβευσης, κατά αλφαβητική σειρά:





Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Best Customer Service Training)

 COSMOTE

 COSMOTE E-VALUE

 DHL EXPRESS





Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Μικρός Οργανισμός) (Best Use of Innovation in Customer Service)

 GLOBAL LINK

 THE LOCK ESCAPE GAMES

 ΞΥΝ





Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Μεγάλος Οργανισμός) (Best Use of Innovation in Customer Service)

 COSMOTE E-VALUE

 EUROBAK ERGASIAS

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





Ακούγοντας τη Φωνή του Πελάτη (Voice of the Customer)

 VODAFONE

 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη (Best Omni-Channel Customer Experience)

 ALPHA BANK

 KAIZEN DIGITAL SERVICES (STOIXIMAN)

 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ





Επαγγελματίας της Χρονιάς: Επικεφαλής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Supervisor of the year)

 ELPEDISON

 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

 SOFTOMOTIVE





Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός) (Customer Experience team of the year)

 APEIRON INSURANCE PROJECT

 POLYGON

 UPCOM





Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός) (Customer Experience team of the year)

 DHL EXPRESS

 EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP

 PRAKTIKER HELLAS





Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός) (Customer Experience organisation of the year)

 APEIRON INSURANCE PROJECT

 MARVEL

 THE LOCK ESCAPE GAMES





Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός) (Customer Experience organisation of the year)

 COSMOTE E-VALUE

 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ

 ΟΠΑΠ





Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της χρονιάς (Contact Center of the year)

 VODAFONE

 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ

 ΟΠΑΠ





Πρωτοεμφανιζόμενη επιχείρηση της χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Experience Start-up of the year)

 APEIRON INSURANCE PROJECT

 E-SATISFACTION

 THE LOCK ESCAPE GAMES





Καλύτερη σχέση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο (Best Outsourcing Partneship)

 LG ELECTRONICS HELLAS & TELEPERFORMANCE

 MELLON TECHNOLOGIES & TOYOTA

 SAMSUNG & COSMOTE E-VALUE





Καλύτερη εξυπηρέτηση σε διαδικτυακό κατάστημα (Best Online Customer Experience (e-shop)

 NOVIBET

 PRAKTIKER HELLAS

 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ





Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS), διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για 10η χρονιά φέτος, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών. Η Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 20:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.