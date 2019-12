Η Grant Thornton, ως στρατηγικός εταίρος των ελληνικών επιχειρήσεων, άνοιξε το διάλογο στην επιχειρηματική κοινότητα, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία της εταιρίας, “Future Now”. Η πρωτοβουλία “Future Now” αφορά σε μια σειρά συζητήσεων με συμμετοχή προσωπικοτήτων του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου για καίρια θέματα της επικαιρότητας.

Πρώτο σταθμό της νέας πρωτοβουλίας, αποτέλεσε ένα κλειστό γεύμα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, μέσω του οποίου άνοιξε ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών, του πολιτικού και ακαδημαϊκού χώρου και του Rana Mitter, Professor of the History and Politics of Modern China at the Department of Politics and International Relations at Oxford University και Director of the University of Oxford China Centre. Ο καθηγητής Rana Mitter θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της σύγχρονης Κίνας και η διορατικότητά του αποσαφήνισε και έθεσε ξεκάθαρα τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα δήλωσε, «Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή της Οξφόρδης Rana Mitter στην Αθήνα και να συζητήσουμε μαζί του το μέλλον των ελληνο-κινεζικών σχέσεων. Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στην Ελλάδα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν με σταθερά βήματα, έτσι ώστε να έχουμε αμοιβαία μακροπρόθεσμα οφέλη. Είμαι σίγουρος ότι μέσω της πρωτοβουλίας αυτής θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερα θέματα το επόμενο διάστημα που θα συμβάλουν στην προσέλευση νέων επενδύσεων από την Κίνα στη χώρα μας, καθώς και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην Κίνα».

Στο δικό του καλωσόρισμα προς τους προσκεκλημένους της εσπερίδας o Δρ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton, επισήμανε πως οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή παρουσιάζεται στις στρατηγικές αποφάσεις της Κίνας, στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες συνεπάγονται μεγάλες διαταραχές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη οικονομική και πολιτική υπερδύναμη, εξαπλώνοντας τις οικονομικές της δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, ο καθηγητής Rana Mitter, υπογράμμισε «Η Ελλάδα και η Κίνα εισέρχονται σε μια νέα εποχή εμβάθυνσης των σχέσεων τους με συνέπειες ορατές, πέραν των δύο χωρών. Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της Grant Thornton, να συμβάλλω στο διάλογο μεταξύ σημαντικών επιχειρηματιών και πολιτικών στην Ελλάδα, σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας Κίνας και Ελλάδας, αλλά και Ευρώπης στο σύνολό της, ιδιαιτέρως μετά την συνάντηση κορυφής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κίνας, Xi Jinping. Στο γεύμα βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να συζητήσουμε για θέματα οικονομικής πολιτικής και αξιών, για τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας ως παγκόσμια δύναμη και για τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας σε αυτή τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική σκηνή».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου συζητήθηκε η κυρίαρχη παρουσία της Κίνας στην παγκόσμια οικονομική ζωή, καθώς οι τρέχουσες εξελίξεις εγείρουν ένα ουσιαστικό ζήτημα για τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα και βιωσιμότητα του κινεζικού οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Οι πρωτοφανείς κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνοδεύουν τον οικονομικό μετασχηματισμό της Κίνας και οι εκκλήσεις για τον εκσυγχρονισμό του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για όσα πρόκειται να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια.

Στο γεύμα συμμετείχαν μεγάλα ονόματα της επιχειρηματικής ελίτ στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης με εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.