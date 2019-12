Διάκριση του ΕΕΑ σε εμπορικό συνέδριο στην Κίνα

Το βραβείο «Foreign Global Chamber of Commerce of Friendship and Cooperation», απονεμήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του συνεδρίου με την ονομασία «The Belt and Road Global Chambers of Commerce and Associations Conference (GCCAC 2019)», που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.