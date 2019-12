Ποιοι διακρίθηκαν στα επιχειρηματικά βραβεία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019»

Ο κ. Σπυρίδων Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της MAPEI Hellas αναδείχθηκε Έλληνας Quality Leader για το 2019, κατά την απονομή των διακρίσεων στη Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας, «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019», που διοργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τους σημαντικότερους θεσμούς που επιβραβεύουν την Αριστεία απονεμήθηκαν οι Πιστοποιήσεις EFQM Levels of Excellence, καθώς και του Βραβείου για τον Έλληνα Quality Leader of the Year 2019.