Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία διεθνή έκθεση επίπλωσης, imm cologne 2020, που θα πραγματοποιηθεί 13 έως 19 Ιανουαρίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας, με τη συμμετοχή από την Ελλάδα 10 επιχειρήσεων.

Η Κολωνία θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά σημείο συνάντησης των ισχυρότερων εκπροσώπων του κλάδου επίπλων και διακόσμησης εσωτερικών χώρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνολικός αριθμός των εκθετών αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.150, ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες θα αγγίξουν τους 155.000.

Η παρουσία των Ελλήνων εκθετών αναμένεται να είναι για άλλη μια χρονιά δυναμική. Πιο συγκεκριμένα από την Ελλάδα θα συμμετέχουν οι εταιρίες: Nikolaidis Bros S.A. “Nikotex Carpets”, B&N Contract Furniture S.A., GYLLOS IKE, FISH Communications Ltd. Interiors from Greece, Kitwood Furniture Industry Co., MASmarbles, Tona Ltd Mexil Ltd, Papadatos S.A., POUFOMANIA P.C.C. και SET SA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση παρουσίασαν μεγάλη αύξηση, καθώς οι Έλληνες επιχειρηματίες αξιοποίησαν την imm cologne ως ευκαιρία για την αύξηση της εξωστρέφειάς τους.