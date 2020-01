Ελληνικά Καλώδια: Προμηθευτής υποβρύχιων καλωδίων στο υπεράκτιο έργο Mayflower Wind

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια συμφώνησε με τη Semco Maritime A/S την προμήθεια υποβρύχιων inter-array καλωδίων στο έργο Mayflower Wind, μια κοινοπραξία της Shell New Energies US LLC και της EDPR Offshore North America LLC. Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο επιλέχθηκε από την Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης για να προμηθεύσει 804 MW καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος της πολιτείας, με αναμενόμενη έναρξη το 2025.