Επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης, ΙFAT 2020, που θα λάβει χώρα από τις 4 μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 στο Μόναχο, προγραμματίζει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Στόχος της αποστολής είναι να ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας μέσω των Διεθνών Εκθέσεων Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών, τις οποίες και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην έκθεση, η οποία πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της για 52η φορά, έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή τους, ως εκθέτες, οι ελληνικές επιχειρήσεις: ALPHADYNAMIC PUMPS CO, Dialynas S.A., GKEKAS SAVVAS AND CO “GEKASMETAL”, HELECTOR S.A., Helesi S.A., LUBRICO-A.TSAKALIS LTD, Papantonatos PXFLOW, Rotogran A.E.B.E., SABO S.A., TECHNIMA SA και TEMAK SA.

Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην IFAT, είναι οι εξής: άντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων, επεξεργασία νερού και λυμάτων, διανομή νερού και συστήματα αποχέτευσης, προστασία ακτών και χειρισμός πλημμύρας, αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων, αντιμετώπιση χειμερινών συνθηκών, αποκατάσταση / επεξεργασία εδάφους, καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης, τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου, παροχή υπηρεσιών, επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και γεωθερμία.

Στην IFAT 2018 συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 141.000 επισκέπτες, από 160 χώρες, σημειώνοντας, αριθμητικά, σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Συνολικά, 3.305 εκθέτες από 58 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους και τις καινοτομίες τους στην αναπτυσσόμενη περιβαλλοντική βιομηχανία.

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, προκειμένου να διευρύνει το διεθνές δίκτυό του, διοργανώνει ανάλογες εκθέσεις σε έξι διαφορετικές πόλεις εκτός Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα σε Νέο Δελχί, Σαγκάη, Γκουανγκζού, Μουμπάι, Γιοχάνεσμπουργκ και Κωνσταντινούπολη την αντίστοιχη IFAT.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο.