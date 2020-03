Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ως Senior Partner, με την Mitsubishi Motors, υποστήριξε ένθερμα την εξαιρετική πρωτοβουλία φιλοξενίας διεθνών αστέρων και παραγωγών του Hollywood στην Ελλάδα με την προοπτική ενίσχυσης της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη χώρα μας.

Ο Όμιλος ενημερώνει ότι προφανώς, από την ολοκλήρωση της σημαντικής και με εθνικό πρόσημο πρωτοβουλίας στις 13.03, οι συνθήκες και το περιβάλλον έχουν αλλάξει άρδην με την προσοχή όλων μας να εστιάζεται στην μεγάλη μάχη κατά του κορωνοΐού.

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα γεγονότα και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των τοπικών, εθνικών και διεθνών αρχών συμμετέχουμε στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού αυξάνοντας τα έκτακτα προληπτικά μέτρα προστασίας, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα θέσαμε στη διάθεση της Πολιτείας οχήματα για την κάλυψη αναγκών της ΓΓΠΠ και του ΕΟΔΥ.

Επειδή ειδικά αυτές τις ημέρες έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις, σαν μία νότα αισιοδοξίας, θα θέλαμε να παραθέσουμε τον απολογισμό της «πρωτοβουλίας Hollywood», και τις βάσεις που αυτή θέτει για το μέλλον, όταν η παγκόσμια αυτή κρίση θα έχει παρέλθει.

Η πρωτοβουλία Hollywood

Στο διάστημα 10-15 Μαρτίου 2020, με κοινή πρωτοβουλία του Δημάρχου Σπάρτης, κ. Πέτρου Δούκα και της κας Ρόης Δανάλη-Αποστολοπούλου, ο κορυφαίος σύγχρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Λεωνίδα στην ταινία των ‘300’, κ. Gerard Butler, ήρθε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε τη Σπάρτη μαζί με τους σπουδαίους παραγωγούς του αμερικανικού κινηματογράφου Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, the Departed, Shutter Island, Se7en), και Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has Fallen, Hunter Killer). Μαζί τους και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός Billy Zane (Titanic, Cleopatra, Back to the Future), καθώς και μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών της Αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Mitsubishi Motors υποστήριξαν την πρωτοβουλία παρέχοντας τα αυτοκίνητα με τα οποία μετακινήθηκαν οι αστέρες και οι παραγωγοί του Hollywood καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. Τα SUV της Mitsubishi, Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) και Eclipse Cross καθώς και το pick-up L200 ήταν ο στόλος που εξυπηρέτησε τους διάσημους καλεσμένους και τους συνεργάτες τους στις μετακινήσεις τους.

Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα επισκέφθηκαν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ξεναγήθηκαν παρόντος του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Στο γεύμα εργασίας που παρατέθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλου (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών), οι Αμερικανοί παραγωγοί και σταρ ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας για τις προνομιακές διατάξεις που ευνοούν τις κινηματογραφικές παραγωγές στη χώρα μας. O Gianni Nunnari, παραγωγός των «300» με πρωταγωνιστή τον Gerard Butler, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει στο προσεχές μέλλον να γυρίσει 3 ταινίες με θέμα την Eλλάδα και συγκεκριμένα: μια ταινία, η οποία θα εστιάζει στην επιστροφή του Oδυσσέα στην Iθάκη μετά την Tροία και την «Oδύσσεια», την συνέχεια των «300» ή «300 III», καθώς και αυτή των «Immortals» ή «Immortals II». Tο ίδιο «ζεστός» για κινηματογραφικές παραγωγές στην Eλλάδα με ευρύτερη θεματολογία εμφανίσθηκε και ο Alan Siegel.

Στη Σπάρτη, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αναγόρευση των κκ. Gerard Butler και Gianni Nunnari σε Επίτιμους Δημότες της Σπάρτης, καθώς και η βράβευση των κκ. Alan Siegel και Billy Zane από την Πόλη. Αποκορύφωση των δράσεων αποτέλεσε η συμμετοχή τριών εκ των διεθνών προσκεκλημένων στην πρώτη λαμπαδηδρομία στην σύγχρονη ιστορία της πόλης της Σπάρτης, όπου ο Gerard Butler άναψε το Βωμό της Φλόγας στο άγαλμα του Λεωνίδα.

Η συγκεκριμένη δράση, πέραν του υψηλού συμβολισμού και της διεθνούς της εμβέλειάς της, αποτέλεσε και μία σημαντική ευκαιρία προβολής της Ελλάδας. Αναδείχθηκε ο πολιτιστικός πλούτος και η ιστορική κληρονομιά του τόπου μας ενώ προβλήθηκε στοχευμένα η εικόνα της χώρας σε σημαντικούς παράγοντες του Hollywood. Ενισχύθηκε η θετική εικόνα και η εξωστρέφεια της χώρας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενδυνάμωση του τουρισμού και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.