Τις αποφάσεις της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup σχολιάζει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι οι ενισχύσεις είναι ικανοποιητικές από μεμονωμένα εργαλεία, ωστόσο, δεν δόθηκαν ενιαίες λύσεις.

Αναφορικά με τις αποφάσεις του Eurogroup, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε τα εξής:

«Στη συνεδρίαση διαρκείας του Eurogroup για την αντιμετώπιση του κόστους της κρίσης και επανεκκίνησης της οικονομίας της ΕΕ-27, οι τελικές αποφάσεις ήταν συμβιβαστικές, αλλά όχι καθοριστικές για την επόμενη μέρα. Η ΕΕ, σε αυτή την κρίση, θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αμοιβαιότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών μπορεί να αποφάσισαν το ύψος της στήριξης των 540 δις ευρώ, τις γραμμές χρηματοδότησης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στηριχθούν ικανοποιητικά οι εθνικές οικονομίες των χωρών-μελών, αλλά παρέκαμψαν το “υπερόπλο του corona-bond” και το παρέπεμψαν στη Σύνοδο Κορυφής. Μια ρηξικέλευθη απόφαση για έκδοση κοινού ευρωομολόγου, που, σημειωτέον, είναι και η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, θα έδειχνε ξεκάθαρα τη βούληση να κρατηθεί ισχυρή η ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική συνοχή στη “μετα-κορονοϊό εποχή”.

Η αγωνία όμως των ισχυρών του Βορρά, φαίνεται μάλλον να εστιάζει περισσότερο στο τραγικό δίλημμα μεταξύ παράτασης των περιορισμών και κατάρρευσης των οικονομιών, παρά στην αναζήτηση δυναμικής εξόδου με καταλυτική οικονομική στήριξη και αλληλεγγύη. Η αναγκαιότητα κοινής έκδοσης ομολόγων σε στήριξη των χωρών που πλήττονται περισσότερο και η στρατηγική μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 9 χωρών, όχι μόνο δεν έπεισαν την Γερμανία, η οποία τελικά επέβαλε τις θέσεις της με ένα τριπλό πακέτο οικονομικής στήριξης. Στη διάθεση των κρατών μελών τίθενται 240 δις ευρώ από τον ESM με ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για χρηματοδότηση έως 2% του ΑΕΠ τους, καθώς και κρατικές εγγυήσεις 25 δις ευρώ της ΕΤΕπ, που μπορούν να αντλήσουν 200 δις ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση του μηχανισμού “SURE- Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”, που αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και ανέργων παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους 100 δις ευρώ, υπό μορφή δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τουλάχιστον, αυτή τη φορά η πρόσβαση των χωρών στα ευρωπαϊκά δάνεια, ευτυχώς δεν θα συνοδεύεται από μνημονιακούς όρους, ούτε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως ίσχυσε δυστυχώς, επί σειρά ετών για τη χώρα μας, αλλά βεβαίως θα αυξήσει το δημόσιο χρέος τους με τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Θετική για τη χώρα μας είναι η απόφαση της ΕΚΤ που ανακοίνωσε πως δέχεται πλέον τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο, γεγονός που μπορεί να μειώσει το κόστος του χρήματος και να δώσει επιπλέον ρευστότητα 10 δις ευρώ η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη. Επίσης, εκτιμάται ως ελληνική επιτυχία η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ, για το Ταμείο Εγγυοδοσίας με 2 δις ευρώ, καθώς και η «επιστρεπτέα προκαταβολή» για άμεση ρευστότητα ύψους 1 δις ευρώ.

Μετά την απόφαση του Eurogroup να χρησιμοποιήσει μεμονωμένα “ευρω-εργαλεία” χρηματοδότησης, η άμεση προσέγγιση της χώρας μας, με τα μέσα που διαθέτει και στα δύο μέτωπα, αφενός της δημόσιας υγείας με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας που αναγνωρίζεται διεθνώς και, αφετέρου της οικονομίας με το “ελληνικό πακέτο” των σταδιακών μέτρων στήριξης ύψους 24 δις ευρώ, μας επιτρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα πως η Ελλάδα ήδη εφαρμόζει, το σωστό σχέδιο για την επόμενη μέρα!».