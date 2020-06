Στην Kiran Mazumbard-Shaw ο τίτλος «ΕΥ World Entrepreneur of The Year 2020»

Το βραβείο του διαγωνισμού EY World Entrepreneur Of The Year™ 2020 απονεμήθηκε στη Dr. Kiran Mazumdar-Shaw, Εκτελεστική Πρόεδρο της εταιρείας Biocon Limited, και EY Entrepreneur Of The Year 2019 της Ινδίας, στη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής Τελετής Απονομής στην ιστορία του θεσμού, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, σε συνεργασία με το παγκόσμιας εμβέλειας ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC. Η Dr. Mazumdar-Shaw επελέγη μεταξύ υποψηφίων από 41 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη βραβευθεί ως ΕΥ Entrepreneur Of The Year στη χώρα τους.