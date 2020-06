Καμπανάκι κινδύνου για 200.000 θέσεις εργασίας στην εστίαση

Στο μεταξύ όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στο (ψηφιακό) 5ο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον κλάδο του HO.RE.CA σε κατάσταση lockdown παραμένει 1 στα 3 εστιατόρια, αφού οι επιχειρηματίες αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστά τα καταστήματά τους. Την ίδια στιγμή όσοι έχουν ανοίξει μετράνε απώλειες, άνω του 40% του τζίρου τους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, ενώ ποσοστό 20% των εστιατορίων, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί, έχει ανοίξει πειραματικά.

Επίσης άλλο ένα ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο και δημιουργεί μείζον θέμα είναι η αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες κατά 12-13% καθώς πολλά σφαγεία στην Ευρώπη δεν έχουν ανοίξει, άρα υπάρχει μικρότερη προσφορά από τη ζήτηση.

Στο φόντο αυτό η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης θεωρεί επιβεβλημένη τη μείωση του ΦΠΑ και μετά τα τέλη Οκτωβρίου και κυρίως να διαμορφωθεί στο 11% από 13% που είναι σήμερα.

Παράλληλα μείζον ζήτημα υπάρχει και με τα αλκοολούχα ποτά, που σε αξία συμβάλλουν πολύ στο μίγμα εσόδων της εστίασης. Στο φόντο αυτό, πληθαίνουν οι φωνές για την ανάγκη δομικών παρεμβάσεων που εισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση του τουριστικού πακέτου αλλά και προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ λειτουργεί και ως αγωγός δημοσίων εσόδων λόγω των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης , του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος.

Ειδικά το θέμα της υπερφορολόγησης που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας για στήριξη. Στην ανακοίνωσή της πριν λίγες μέρες η Ένωση ΕπιχειρήσεωνΑλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ) παρενέβη στο δημόσιο διάλογο και τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων και ειδικά στο μέτωπο της φορολογίας.

«Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για την ανακούφιση, στήριξη και επανεκκίνηση του κλάδου HORECA κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εντούτοις, θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό να διευρυνθούν, καθώς η επόμενη μέρα για την ανάκαμψη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων του κλάδου απαιτεί πρόσθετες ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις. Η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020 μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αξιολογείται ως επαρκές κίνητρο τόνωσης τόσο του κλάδου μας όσο και των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης» αναφέρει η ΕΝΕΑΠ και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη τη σταδιακή προσπάθεια επανεκκίνησης της τουριστικής αγοράς, προτείνουμε και στηρίζουμε τη θέση του κλάδου της εστίασης για περαιτέρω και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εντάσσοντας σε αυτή και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις στη χώρα έχουν ως βασική οικονομική δραστηριότητα τα αλκοολούχα ποτά (με συμμετοχή στον τζίρο τους σε ποσοστό >50%).

Η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε όλη την εστίαση, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με το πάγιο αίτημα του κλάδου μας για μείωση και σύγκλιση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα αλκοολούχα ποτά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο θα ενίσχυαν την καταγεγραμμένη κατανάλωση και αναλογικά τα δημόσια έσοδα με βιώσιμο τρόπο, κερδίζοντας έδαφος από την μη καταγεγραμμένη κατανάλωση αμφιβόλου ποιότητας και ενίοτε ακατάλληλων ποτών.

Επομένως, μια απόφαση προς την παρακάτω κατεύθυνση θα αποτελέσει ανάχωμα στην ανάπτυξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας –φαινόμενα που ιστορικά γιγαντώνονται σε συνθήκες κρίσης– και κατά συνέπεια θα είναι τόσο μια ορθή οικονομική πολιτική με το βλέμμα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά επίσης και μία πολιτική προστασίας της υγείας των πολιτών, την ύψιστη προτεραιότητα που προσπαθεί να διαφυλάξει αποτελεσματικά η Πολιτεία με τη βοήθεια όλης της ελληνικής κοινωνίας από την έναρξη της πανδημίας.»

Σημειώνεται ότι στον κλάδο της Εστίασης απασχολούνται περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι. Μάλιστα όπως τονίζει η ΕΠ.Ο.ΕΣ για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα προστασίας και μετά τα τέλη Ιουνίου διότι σε άλλη περίπτωση θα απομείνουν δύο επιλογές για τους επιχειρηματίες, Η μία θα είναι να κλείσουν οι επιχειρήσεις και η άλλη να πληρώνεται το προσωπικό χωρίς η επιχείρηση να έχει τζίρο.

Τι ζητάει η ΕΠ.Ο.ΕΣ από το υπουργείο Οικονομικών:

α) Να υπάρξει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 50% για την περίοδο από 01/03/2020 έως και 31/12/2020.

β) Να ανασταλεί η καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων του κλάδου έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και μετά την ημερομηνία αυτή το σύνολο των μη καταβληθεισών εισφορών να κεφαλαιοποιηθεί και να αποπληρωθεί σε είκοσι τέσσερις (24) άτοκες δόσεις.

γ) Να μειωθεί άμεσα στο 13% ο ΦΠΑ και για τον καφέ και τα ροφήματα, ως ελάχιστο μέτρο μακροπρόθεσμης στήριξης του κλάδου και διόρθωσης μιας αδικαιολόγητης στρέβλωσης που εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις σας.

δ) Εξέταση της δυνατότητας προσωρινής αναστολής των φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του κλάδου, εφόσον η έκτακτη κατάσταση παραταθεί πέραν των τριών (3) μηνών.

ε) Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τη λεγόμενη «άδεια ειδικού σκοπού», ειδικά για τις επιχειρήσεις εστίασης να ισχύσει ότι για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας του εργαζομένου η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές οι οποίες βαρύνουν για τη μία (1) από αυτές τις ημέρες τον εργοδότη και για τις άλλες δύο (2) το κράτος.

στ) Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι στην αγορά διαμορφώνονται συνθήκες ουσιαστικής μείωσης των ενοικίων καταστημάτων εστίασης, τουλάχιστον για το κρίσιμο διάστημα των προσεχών μηνών. Ήδη, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις μειωσης ενοικίων που φτάνουν ακόμα και το 60%, σε μία προσπάθεια επιβίωσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι από την πλευρά αρκετών ιδιοκτητών υπάρχει κατανόηση της έκτακτης και εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης.

ζ) Συγκεκριμένες επιχειρήσεις της οργανωμένης εστίασης, όπως τα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης (καφέ, σάντουιτς κ.ά.) και τα αρτοποιεία, πρέπει να θεωρηθεί ότι κατατάσσονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων τροφίμων και ως τέτοιες να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την πανδημία.

η) Ειδικά για τα καταστήματα εστίασης που λειτουργούν σε κλειστές αγορές (αεροδρόμια, πλοία, αυτοκινητοδρόμους) πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από υφιστάμενο προσωπικό ασφαλείας των εν λόγω καταστημάτων.

Δράσεις στήριξης από προμηθευτές

Σε μια προσπάθεια ,πάντως, να στηριχθεί ο κλάδος της εστίασης και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που απασχολούν έως 20 άτομα προσωπικό, το ίδρυμα Μποδοσάκη και η Coca-Cola, ξεκινούν ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Όπως είπε χτες στο DELPHI FORUM, η κυρία Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Manager Greece, Cyprus, Malta, The Coca-Cola Company, “η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων εκπαίδευση του προσωπικού και ψηφιακή κατάρτιση, ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ίδρυμα Μποδοσάκη.”

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, General Manager Greece & Cyprus, Coca-Cola HBC Greece, σημείωσε πως η εταιρεία υποστηρίζει έμμεσα και άμεσα πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας, ενώ χαρακτήρισε τον κλάδος της εστίασης ως τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Από την πλευρά της η κ. Αθηνά Δεσσύπρη, General Secretary of the Board of Trustees, Bodossaki Foundation, σημείωσε πως η κρίση φέρνει αλλαγές και δρομολογεί εξελίξεις, ενώ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το ίδρυμα σημείωσε “ερχόμαστε σαν επιχειρήσεις να διαδραματίσουμε έ Το πρόγραμμα ονομάζεται «Future Loading» και προσφέρει υποστήριξη και εργαλεία που θα βοηθήσουν ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις:

Να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα μέσα από ειδικές εκπαιδεύσεις και βέλτιστες πρακτικές γύρω από την ασφαλή λειτουργία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Να υιοθετήσουν αρχές της Κυκλικής Οικονομίας & της Ανακύκλωσης, ζητούμενο το οποίο συνεχίζει να παραμένει προτεραιότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να προσελκύσουν πελάτες στις επιχειρήσεις τους – μέσα από πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας που ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και δωρεάν προβολή τους σε ψηφιακά μέσα. ναν ευρύτερο ρόλο”.

