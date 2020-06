Leroy Merlin: Πύκνωση δικτύου σε πόλεις-γειτονιές και νέες επενδύσεις

Να πυκνώσει το δίκτυό της, αλλά και να ενισχύσει το διαδικτυακό της κανάλι πωλήσεων, στοχεύει το επόμενο διάστημα η αλυσίδα Leroy Merlin, η οποία σε Ελλάδα και Κύπρο έχει παρουσία σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Παύλο Φουρλή.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού αυτού, η γαλλική φίρμα του κλάδου του DIY (Do It Yourself – καν’ το μόνος σου) είναι να βρει και άλλα σημεία για φυσικά καταστήματα στα νότια προάστια της Αθήνας, στη δυτική Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Όπως αναφέρθηκε χτες κατά τα εγκαίνια του όγδοου καταστήματος της στην Ελλάδα, στην περιοχή του Κηφισού, από όπου επιδιώκει να καλύψει τις Δυτικές συνοικίες του Λεκανοπεδίου, εξετάζεται η δημιουργία μικρότερων καταστημάτων εντός τους αστικού ιστού «πόλης», αλλά και συνεργασία με άλλα δίκτυα με ισχυρή παρουσία στο λιανεμπόριο για την περαιτέρω προώθηση της φίρμας Leroy Merlin.

Για να στηρίξει το σχέδιό της αυτό, αλλά και την ανάπτυξη των ψηφιακών πωλήσεων, η εταιρία σχεδιάζει τη δημιουργία νέας αποθήκης 25.000 τ.μ. Συνολικά προγραμματίζει επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ την προσεχή τριετία, ενώ ήδη μετά από 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχει «ρίξει» στην Ελληνική οικονομία 115 εκατ. ευρώ. Το νέο, δε, κατάστημα στον Κηφισό, αυτό αποτελεί επένδυση 5 εκατ. ευρώ, εκτείνεται σε 10.000 τ.μ. και απασχολεί 150 εργαζομένους.

Σε σχέση με την οικονομική εικόνα, η γαλλική πολυεθνική το 2019 έκλεισε με πωλήσεις της τάξης των 158,2 εκατ. ευρώ από 144,9 εκατ. ευρώ το 2018. Παράλληλα, αισιοδοξεί ότι το 2020 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα παρά το lockdown καθώς μετά την επανέναρξη της λειτουργίας της αγοράς κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 40%.

Γιώργος Αλεξάκης