Η Edenred δημιουργεί τη νέα κάρτα εταιρικών παροχών MyBenefits®

Η Edenred, η κορυφαία πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών και καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζει τη νέα κάρτα εταιρικών παροχών MyBenefits®.

Μια πρωτοβουλία της Edenred στην Ελλάδα, η κάρτα MyBenefits® έρχεται να συμπληρώσει την οικογένεια των παροχών σε εργαζόμενους που προσφέρει συνολικά η εταιρεία, σε περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ευέλικτη, All in One λύση, την οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει και να τροποποιήσει, βάσει της δικής της πολιτικής παροχών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, εξατομικευμένες προτάσεις προς τους εργαζομένους της.

Αρχικά, η κάρτα MyBenefits® θα εστιάσει σε παροχές που συνδέονται με τις διακοπές και κατ’ επέκταση υποστηρίζουν τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και το well-being των εργαζομένων γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα, αλλά και διεθνώς και αξιοποιώντας παράλληλα τα εργαλεία που προσφέρει το κράτος, η Edenred, δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, μέσω της κάρτας MyBenefits®, να αξιοποιήσουν την παροχή του εταιρικού Holiday Voucher και με τους εργαζομένους τους, να στηρίξουν όλοι μαζί τον κλάδο του τουρισμού που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στον ελληνικό προορισμό της επιλογής τους.

Η νέα κάρτα MyBenefits® μπορεί να εξαργυρωθεί σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα (τουριστικά καταλύματα, τουριστικά πρακτορεία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κ.ά.), έως 300€ ανά εργαζόμενο το χρόνο.

«Αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στον τομέα των παροχών, που επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε νέες, καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, παρουσιάζουμε την κάρτα MyBenefits®. Μία λύση που ενισχύει την σειρά των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε σε επιχειρήσεις, με δυνατότητα εξατομίκευσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Μια κάρτα που θα εμπλουτίζεται με όλες τις νέες υπηρεσίες εταιρικών παροχών που θα εντάσσονται στο πορτφόλιο των λύσεων μας σταδιακά και μακροπρόθεσμα, βάσει συγκεκριμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Με κεντρικό μας μήνυμα ‘MyBenefits®: Μία κάρτα για κάθε εταιρική παροχή’ και επειδή γνωρίζουμε ότι όταν ζούμε καλά, εργαζόμαστε καλύτερα, ξεκινάμε με παροχές διακοπών και λύσεων που ενισχύουν το well-being. Συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό, μαζί με τις εταιρείες-πελάτες μας, ενεργά και ουσιαστικά, στην εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται για επιστροφή στην κανονικότητα και για ενίσχυση κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά, όπως αυτός του τουρισμού», δήλωσε ο κ. Ιωάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος στην Edenred.

Η κάρτα MyBenefits®, η ετήσια παροχή διακοπών έως 300€ ανά εργαζόμενο, δίνει τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης στο όνομα του εργαζόμενου, εξαργυρώνεται σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία μέσω των ανέπαφων συναλλαγών, καθώς και μέγιστη ασφάλεια με τεχνολογία Chip & PIN, και την εγγύηση της Mastercard® . Τέλος, σε συνεργασία με το site ekdromi.gr η Edenred εξασφαλίζει 10€ έκπτωση αποκλειστικά για τους κατόχους της κάρτας MyBenefits®, έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φετινή εμπειρία διακοπών.