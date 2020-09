CEO Clubs:Στις 24/9 το forum “Beyond the Crisis.Pivoting for Growth”

Με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Mckinsey & Co. κ. Γιώργο Τσόπελα και ένα διακεκριμένο panel συζήτησης, το CEO Clubs Greece διοργανώνει ένα ακόμη πρωτοποριακό Forum που αφορά στην μετεξέλιξη του μοντέλου διοίκησης των επιχειρήσεων εν μέσω Covid – 19 εποχή.

Το διαδικτυακό Forum με τίτλο “Beyond the Crisis. Pivoting for Growth”, θα πραγματοποιηθεί για τα μέλη του CEO Clubs και τις διοικητικές τους ομάδες, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:30, μέσω ζωντανής σύνδεσης στην πλατφόρμα Live On.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο οικονομικός αντίκτυπος του Covid – 19 επηρεάζει με πρωτόγνωρο τρόπο τις επιχειρήσεις, το CEO Clubs Greece θα επιχειρήσει να αναδείξει στρατηγικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι εταιρείες ώστε να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις αξίες και τις προτεραιότητες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.

Μετά την ομιλία του κ. Γιώργου Τσόπελα θα ακολουθήσει αναλυτικότερη συζήτηση σε panel υπό τον συντονισμό της Ιδρύτριας και Προέδρου του CEO Clubs Greece κ. Γεωργίας Καρτσάνη, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι διακεκριμένοι ηγέτες:

Γεώργιος Στάσσης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ

Βασίλης Σταύρου – Διευθύνων Σύμβουλος, AB Βασιλόπουλος

Κώστας Πετρούτσος - Διευθύνων Σύμβουλος, Leaseplan

Γιάννης Παπαχρήστου – Πρώην Γενικός Διευθυντής, Coca Cola Hellenic

Χρήστος Μισαηλίδης – Διευθύνων Σύμβουλος, IWG

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site του CEO Clubs: www.ceoclubsgreece.org