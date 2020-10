Enterprise: Webinar για προστατευτισμό στο διεθνές εμπόριο μετά τον κορονοϊό

Με επιτυχία στέφθηκε η διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Enterprise Greece πριν λίγες μέρες με θέμα: «Ο προστατευτισμός στο διεθνές εμπόριο στη μετά-COVID εποχή».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση και η αποτύπωση των αναδυόμενων τάσεων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, ως απόρροια της πανδημίας.

Την έναρξη της διαδικτυακής συζήτησης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος εξήρε τη σημασία των εξαγωγών για την ανάπτυξη εν καιρώ πανδημίας, καθώς επίσης και τη σημασία της ανεμπόδιστης λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της διατήρησης της στρατηγικής της ανοιχτής οικονομίας.

Ακολούθως, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο (INTA), τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το παγκόσμιο εμπόριο ζωντανό, ως απάντηση και λύση στη νέα κρίση που προκαλεί ο COVID-19.

Ανέφερε, επίσης, ότι η εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μια εμπορική δύναμη και πως η αυτονομία της πρέπει να βασίζεται στην ευελιξία, την ελευθερία και την ικανότητα να θέτει τους δικούς της κανόνες, πάντα εναρμονισμένους με τις κοινώς αναγνωρισμένες αξίες της ΕΕ.

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης με συντονιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece, Γιώργο Φιλιόπουλο, συμμετείχαν ο Rajesh Aggarwal, Chief, Trade Facilitation and Policy for Business Division of Market Development, International Trade Centre (ITC), η Mariya Hake, Regional Economist for Eastern Europe and Central Asia, IFC, World Bank Group και η Kristin Schreiber, Director, DG GROW, European Commission.

Ο κ. Φιλιόπουλος επεσήμανε πως στόχος της εκδήλωσης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι θεσμοί στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο και ταυτόχρονα στην υποστήριξη των ΜμΕ.

Ο κ. Aggarwal τόνισε πως το 30% των σχετικών με το εμπόριο μέτρων που έχουν ληφθεί από τους G20, αποτελούν μέτρα με στοιχεία προστατευτισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ψηφιοποίηση, την πληροφόρηση και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η κα Hake επεσήμανε πως η πλειονότητα των μέτρων προστατευτισμού αφορούν στις εξαγωγές, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία κάλυψης των αναγκών από τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Τέλος, η κα Schreiber επικεντρώθηκε στις ΜμΕ, καθώς είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της πανδημίας και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα Κράτη – Μέλη να επικεντρωθούν στην υποστήριξή τους.

Στο δεύτερο πάνελ, με συντονίστρια την Εντεταλμένη Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, συμμετείχαν η Σοφία Μπουρνού, Senior Adviser, BusinessEurope, η Αντωνία Διακαντώνη, Counsellor, Trade Monitoring Section, Trade Policies Review Division, World Trade Organisation (WTO), και ο Thomas LE VAILLANT, Deputy Head of Unit, Industry, Goods, Energy, Customs and Origin, European Commission.

H κα Αλεξανδροπούλου αναφέρθηκε σε πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο συνέδριο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία καταδεικνύουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. Ενδεικτικά ανέφερε πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν απώλειες ύψους €720 δις μόνο για το 2020.

Η κα Μπουρνού ανέφερε ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις προκαλούν κατακερματισμό της αγοράς και επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, ενώ, δεδομένης της κατάστασης, ορισμένα κράτη χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και πληροφόρηση αναφορικά με διμερείς συμφωνίες.

Η κα Διακαντώνη σημείωσε πως το μέλλον της οικονομίας είναι αβέβαιο, παρόλο που τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν μία ελαφριά βελτίωση της οικονομικής κατάστασης από τον Απρίλιο. Οι μειωμένοι, ωστόσο, δείκτες του παγκόσμιου εμπορίου εξακολουθούν να υφίστανται και η ανάκαμψη προβλέπεται να είναι αδύναμη και άνιση.

Ενθαρρυντικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διαθέτει πολύ λίγα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κράτη οδηγούνται όντως ολοκληρωτικά στον προστατευτισμό. Ο κ. Le Vaillant ανέφερε πως η πανδημία και η κρίση που προκαλεί δίνουν την ευκαιρία στο εμπόριο να αναχθεί σε βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης των διοικητικών προβλημάτων και της έλλειψης διαφάνειας.

{https://www.youtube.com/watch?v=PI41N0GZF-0&feature=emb_logo}