Με την παρουσία άνω των 1.100 συμμετεχόντων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας, που διοργάνωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος με τη συνεργασία της Phocuswright, παγκόσμιου ηγέτη στο χώρο της πρωτογενούς έρευνας για τον κλάδο της φιλοξενίας.

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πρωτοποριακής πλατφόρμας Swapcard και το παρακολούθησαν συμμετέχοντες από 25 χώρες.

Οι εργασίες του Φόρουμ άνοιξαν με χαιρετισμό του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστική συνέντευξη της Maud Bailly, CEO Southern Europe της Accor.

Η παγκόσμια αγορά των ταξιδιών και ο δρόμος προς την ανάκαμψη μετά την πανδημία ήταν το αντικείμενο της παγκόσμιας έρευνας της Phocuswright που παρουσίασε ο κ. Peter O' Connor, Υπεύθυνος Αναλυτής Αγορών της Phocuswright.

Σύμφωνα με την έρευνα: τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν μειωμένα σχεδόν κατά 60% το 2020 σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2019. Το λεγόμενα «short trips» είναι κυρίως εγχώρια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κρούσματα Covid και τους περιορισμούς που προκύπτουν σε κάθε ταξιδιωτική αγορά.

«Με την ανακοίνωση της διάθεσης των εμβολίων, η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει γρήγορα, με πρόβλεψη αύξησης σχεδόν 50% για το 2021. Η ασφάλεια και η προστασία παραμένουν οι δύο βασικές ανησυχίες, και έτσι τόσο οι προορισμοί όσο και οι ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει να επικοινωνούν συχνά και να συντονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προστασία των επισκεπτών. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς πολλοί καταναλωτές διστάζουν να κάνουν κράτηση, εκτός εάν είναι πολύ σαφές υπό ποιες συνθήκες θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση μιας συνεχιζόμενης κρίσης.

Μετά το 2021, το μέλλον φαίνεται ακόμη πιο ενθαρρυντικό. Παρόλο που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ανάκαμψη των προορισμών μεγάλων αποστάσεων, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες φαίνονται έτοιμοι να ταξιδέψουν και η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα ως βασικός προορισμός για το 2022 και μετά. Η ισχυρή επικοινωνιακή στρατηγική σχετικά με την ασφάλεια τόσο του προορισμού όσο και των ξενοδοχείων, θα παραμείνει πολύ σημαντική καθιστώντας τη ως το ελάχιστο κριτήριο για την προσέλκυση επισκεπτών» σημειώνεται στην έρευνα της Phocuswright.

Στην πρώτη θεματική συζήτηση με τίτλο: «Στρατηγικές λειτουργίας στη μετά Covid-19 εποχή» με συντονιστή τον Peter O' Connor, συμμετείχαν τέσσερις διακεκριμένοι ομιλητές: ο Franck Arnold, Regional VP & Managing Director, The Savoy στο London, η Άννα Αθανασοπούλου, Επικεφαλής Τουρισμού, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών και Δημιουργικών Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Margaux Constantin, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στα γραφεία της McKinsey στο Ντουμπάι. και ο Δρ. Willy Legrand, καθηγητής Διοίκησης Φιλοξενίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών IUBH στο Bad Honnef της Γερμανίας. Και οι τέσσερις ομιλητές συμφώνησαν ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει σταδιακά από το 2021 μετά την κυκλοφορία του εμβολίου, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι η ανάκαμψη στη μετά Covid-19 εποχή δεν θα αποτιμάται με ποσοτικά δεδομένα, όπως τον αριθμό αφίξεων και διανυκτερεύσεων, αλλά με ποιοτικά δεδομένα και συγκεκριμένα με τη δημιουργία αξίας. Όπως εξήγησαν, τρία είναι τα σημεία κλειδιά στα οποία πρέπει να επενδύσει ο τουριστικός τομέας, ώστε να ανακάμψει δυναμικά: α) η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ώστε ο ταξιδιώτης να αισθάνεται ασφαλής, β) η παροχή ψηφιακού περιεχομένου, υπηρεσιών και συνολικά εμπειρίας από την κράτηση έως και την αποχώρηση από έναν προορισμό και γ) η βιώσιμη λειτουργία του τομέα του τουρισμού με το "πρασίνισμα" του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επιπλέον σημείωσαν ότι η ευελιξία, η ταχύτατη προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και η προσφορά καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνήσεις και παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Στη δεύτερη θεματική συζήτηση με τίτλο "Βιωσιμότητα. Το μέλλον των ταξιδιών" που συντόνιζε η Johanna Wagner, Hospitality Consultant & Lecturer, Co-Founder of La Belle EduC, συμμετείχαν τέσσερις κορυφαίοι ομιλητές: η Anna Decramer, General Manager, Feelingo, ο Dr Henri Kuokkanen, Associate Professor at Institut Paul Bocuse, ο Benjamin Lephilibert, Founder & CEO, LightBlue Environmental Consulting και η Rebecca Pierides, Director of Churchill Hotel Management, Crowne Plaza Limassol (Cyprus), Committee Member of the ELN Europe.

Όπως τονίστηκε στη μετά COVID-19 εποχή, οι αρχές της βιωσιμότητας έχουν εφαρμογή σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η βιωσιμότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως ευκαιρία, η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα των ξενοδοχείων και όχι ως κάποιου είδους «υποχρέωση». Επισημάνθηκε με έμφαση πως η ταξιδιωτική εμπειρία αλλάζει και οι επισκέπτες γίνονται μέρος της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης που αναπτύσσονται μέσα από δράσεις για τη βιωσιμότητα. Επίσης αναφέρθηκε η αναγκαιότητα πιστοποίησης και συλλογής δεδομένων για τις ενέργειες ΕΚΕ που πραγματοποιούνται. Επισημάνθηκε ακόμη η σημασία της εκπαίδευσης, της δέσμευσης και της αξιολόγησης σε προγράμματα κατάρτισης για την αειφορία, ώστε όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων να θέτουν δείκτες απόδοσης (KPI) για την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός σε σχετική δήλωσή του για το Φόρουμ υπογραμμίζει :

«Η τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση του Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας, πιστοποιεί πως το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας πέτυχε να δημιουργήσει ένα θεσμό με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα, ο οποίος προσαρμόζεται και ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και μας επιτρέπει να έχουμε όχι μόνο ομιλητές διεθνούς βεληνεκούς αλλά πλέον και συμμετέχοντες απ' όλο τον κόσμο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το μέλλον της φιλοξενίας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με κορυφαίους ομιλητές από την παγκόσμια αγορά και με τη στρατηγική συνεργασία της Phocuswright. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν έχουν μεγάλη αξία τόσο για τις σημερινές αβεβαιότητες που δημιουργεί η πανδημία όσο και για την ανάγκη ενός νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που θα έχει στον πυρήνα του την έννοια της βιωσιμότητας. Η επιτυχία του Φόρουμ είναι εκπλήρωση μιας θεμελιώδους αποστολής του ΞΕΕ στην οποία είμαστε σταθερά δεσμευμένοι. Να εξασφαλίζουμε στα μέλη μας τη γνώση και την πληροφόρηση που είναι αναγκαία ώστε να μπορούν να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις».

Χρυσός Χορηγός του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας ήταν η ΧΕΝΙΑ και Αργυρός Χορηγός η AXA Ασφαλιστική.