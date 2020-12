Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, για την αναβάθμιση των αδιάλειπτων τροφοδοτικών συστημάτων του νοσοκομείου με λύσεις αδιάλειπτης παροχής ισχύος της APC by Schneider Electric.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο είναι το πρώτο πιστοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας ενηλίκων και παιδιών.

Στόχος της συνεργασίας ήταν η αντικατάσταση του παλαιού UPS (Uninterrupted Power Supply) του νοσοκομείου που τροφοδοτεί τη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την προμήθεια, και εγκατάσταση με νέες ανθεκτικές ΙΤ υποδομές που προσφέρουν ελαχιστοποιημένες διακοπές παροχής ισχύος και μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Schneider Electric εξόπλισε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, με το υψηλής διαθεσιμότητας, modular UPS Symmetra PX96/160 με λειτουργίες εφεδρείας και επεκτάσιμη προστασία ισχύος σε σύνδεση με διπλή μετατροπή. Ταυτόχρονα, παρείχε στο νοσοκομείο πλήρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου απομάκρυνσης του παλαιού UPS, τη μεταφορά καθώς και την εγκατάσταση του νέου UPS και συστήματος συσσωρευτών με τις απαιτούμενες προστασίες. Επιπλέον, η εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις after-sales υπηρεσίες υποστήριξης με εκτεταμένη εγγύηση για το νέο σύστημα UPS που εγκαταστάθηκε.

Ο κ. Παναγιώτης Μινογιάννης, Γενικός Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δήλωσε σχετικά: «Μέσα από αυτήν την επιτυχημένη συνεργασία, το νοσοκομείο ενίσχυσε περαιτέρω τόσο την ασφάλεια των ασθενών, όσο και την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, χάρη στην αξιοπιστία και την ασφάλεια του εφοδιασμού με εξατομικευμένες λύσεις, καλύφθηκαν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου ενώ η Schneider Electric μας παρείχε διαρκή τεχνική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου».

Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη συνεργασία μας τιμά ιδιαίτερα και επισφραγίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στη βιώσιμη λειτουργία του νοσοκομείου, ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ο τομέας της υγείας χρειάζεται ενίσχυση».