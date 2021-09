Οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο εργασιακό περιβάλλον στην μετά Covid-19 εποχή και οι άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στον σχεδιασμό της εργασιακής στρατηγικής και του εργασιακού χώρου βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου «Workplaces of Prosperity» event, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 στο Golf Club της Γλυφάδας. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, παρευρέθηκαν επιχειρηματίες, διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες, να ανταλλάξουν απόψεις για τον εργασιακό χώρο του μέλλοντος και να έρθουν σε προσωπική επαφή με αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου.

Με μότο «When nothing is certain, everything is possible», το «Workplaces of Prosperity» άνοιξε την αυλαία της πρωτοποριακής σειράς events, που βασίζεται στην συστημική μεθοδολογία της STIRIXIS Group για εξασφάλιση μακροχρόνιας ευημερίας στις επιχειρήσεις. Με τον οικονομικό αντίκτυπο του Covid-19 να διαταράσσει τις εταιρείες, τον τρόπο εργασίας και τα εργασιακά περιβάλλοντα σε παγκόσμιο επίπεδο, η STIRIXIS Group καθοδηγεί ξανά μέσα από πρωτοποριακές και άμεσα εφαρμόσιμες στρατηγικές και τεχνικές λύσεις, προσφέροντας ένα πιστοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης για την ευημερία και υψηλή απόδοση των επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κος Κώστας Φραγκογιάννης, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν ομιλίες οι:

Θεόφιλος Shin - Πρόεδρος & CEO, Samsung Greece

Πολυδεύκης Λουκόπουλος - Πρόεδρος & Managing Director, Signify Greece & Cyprus

Δημήτρης Μιχόπουλος - Πρόεδρος & CEO, MullenLowe Athens

Γιώργος Λαμπρινός - Πρόεδρος & CEO, GEP Group

Έλενα Γιάνπαπα - Portfolio Director, STIRIXIS Group

Αντώνιος Αργουδέλης - Ιδιοκτήτης & Διευθυντής Εξαγωγών, Alpha Acoustiki

Γιώργος Μπάμπαλης - Managing Director, AA Alarm

Αλέξανδρος Αθανασούλας – Πρόεδρος & CEO, STIRIXIS Group, Ιδρυτής Metallaxis.org

Βασίλειος Χατζίκος – Country Head, Digital Industries Siemens

Διονύσης Αμμολοχίτης – CEO Manifest

Ανδρέας Βούρος – Managing Director Thrive Global

Οι διακεκριμένοι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις έντονες εργασιακές αλλαγές που έφερε στο προσκήνιο ο Covid-19, στις γρήγορες και ευέλικτες λύσεις που απαιτούνται άμεσα, καθώς και στη σημασία δημιουργίας προσαρμοστικών εργασιακών περιβαλλόντων, ικανών να δημιουργήσουν και διατηρήσουν την ευημερία τους υπό οποιαδήποτε συνθήκη επιφυλάσσει το μέλλον. Έδωσαν έμφαση στον καταλυτικό ρόλο των εργαζομένων στην επιτυχία και την ευημερία της εκάστοτε επιχείρησης και στη σημασία διαμόρφωσης ευέλικτων και βιώσιμων εργασιακών χώρων που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση τους σε κάθε περίσταση. Όπως ανέφεραν, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, οι διευκολύνσεις που παρέχει η τεχνολογία από την ακουστική και το φωτισμό του χώρου έως την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των πιο εξελιγμένων συσκευών, αποτελούν όλα στοιχεία ενός άρρηκτα συνδεδεμένου συστήματος που στοχεύει στη δημιουργία των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών. Τέλος, όπως υπογράμμισαν, η ευημερία στον εργασιακό χώρο δεν ανήκει στα κόστη μια επιχείρησης αλλά στις επενδύσεις της. Επενδύσεις του σήμερα για ένα πιο αποδοτικό αύριο.

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & CEO της STIRIXIS Group δήλωσε: «Η πρώτη εκδήλωση του Workplaces of Prosperity έφερε κοντά ηγετικές προσωπικότητες που διαμορφώνουν αποφασιστικά το σήμερα και το αύριο της εργασίας και των εργασιακών χώρων. Οι ομιλίες, οι παρουσιάσεις, το πάνελ συζήτησης, οι χορηγοί και η όλη εκδήλωση απέδειξαν πόσο ανάγκη υπάρχει για την πρωτοβουλία αυτή της STIRIXIS Group και είναι βέβαιο πως είμαστε μόνο στην αρχή. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα και υποσχόμαστε να συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε, να δημιουργούμε συστημικές λύσεις και να χτίζουμε για τους πελάτες μας μέσω των εργασιακών χώρων που σχεδιάζουμε πραγματική ευημερία. Η χθεσινή εκδήλωση αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Metallaxis.org, ενός μοναδικού οργανισμού που δημιουργήσαμε μέσα στην πανδημία και στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου που αντιμετωπίζουμε το αύριο, δημιουργώντας ένα ευρύτερο θετικό πλαίσιο κατανόησης και δράσεων. Και αυτή η πρωτοβουλία της STIRIXIS Group μας γεμίζει αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τα επόμενα βήματά μας».

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν σημαντικοί οργανισμοί της επιχειρηματικής σκηνής όπως οι SAMSUNG, SIGNIFY, LEASEPLAN, AIG, MULLEN LOWE, CEO CLUBS, YDC, SARGIA PARTNERS, MANIFEST, AA ALARM, EKA HELLAS, ALPHA ACOUSTIKI, DRONE SOLUTIONS, DIASTASIS, PUBLISHING GR και ENERGIZING Greece και φυσικά Metallaxis.org και STIRIXIS Group.