Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι εξαγόρασε την Axelos, η οποία ελέγχει δύο βασικές πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται από 800 κυβερνητικούς οργανισμούς σε 48 χώρες κι από 50.000 εταιρείες παγκοσμίως.

Όπως μάλιστα ανέφερε χτες σε συνάντηση με τα ΜΜΕ ο Βύρων Νικολαϊδης η εξαγορά της Axelos δίνει μεγάλη ώθηση στα σχέδια ανάπτυξης, ενώ σημείωσε ότι είναι μια εταιρεία joint venture που δημιουργήθηκε το 2013 από το υπουργικό συμβούλιο (Cabinet Office) εκ μέρους της κυβέρνησης (HMG) στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L), για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο «portfolio» πλέον της εταιρίας που ίδρυσε ο κ. Νιλολαϊδης μέσω της Axelos συμπεριλαμβάνονται τα ΙΤΙL και Prince2, τα οποία πιστοποιούν το ΙΤ service management και την μεθοδολογία των διαδικασιών που απαιτεί η υλοποίηση μικρών αλλά και μεγάλων έργων, την μεθοδολογία δηλαδή που εξασφαλίζει ότι ένα project εκτελείται on budget, on time και on specifications. Το Prince2 μάλιστα αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία τέτοιου τύπου που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις κι οργανισμοί σε όλο τον πλανήτη για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα έργα που υλοποιούν - το δεύτερο είναι το PMI. Ενδεικτικά, στο πελατολόγιο της Axelos εντοπίζει κανείς από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple έως Ομοσπονδιακά Γραφεία ερευνών όπως το FBI.

Στα σχέδια πάντως της Peoplecert προβλέπονται οργανική ανάπτυξης αλλά και νέες εξαγορές με στόχο το «κλείδωμα» ανόδου κατά 40% στα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) κάθε χρόνο.

Όσο για τα βραχυπρόθεσμα πλάνα της, προβλέπουν την ανάπτυξη νέων τρόπων κεφαλαιοποίησης των μεθοδολογιών της Axelos, προσλήψεις αλλά και μετάβαση του συνόλου των 700 εργαζομένων της εταιρείας στο μοντέλο της τηλεργασίας, όπως ανέφερε χθες ο ιδρυτής και διευθύνων Σύμβουλός της, κ. Βύρων Νικολαΐδης σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι η απορρόφηση της Axelos είναι η μεγαλύτερη εξαγορά ξένης εταιρείας από ελληνική την τελευταία15ετία και ανήλθε στα 450 εκατ. ευρώ, με τιμή δηλαδή 11,5 φορές τα EBITDA της εξαγορασθείσας εταιρίας. Πλέον βέβαια οι αποτιμήσεις του νέου σχήματος είναι πολλαπλάσιες, όπως τόνισε ο κ. Νικολαΐδης. Έτσι η νέα πλέον εταιρεία κατάφερε από 250 εκατ. ευρώ να αποτιμάται σήμερα 1,8 δισ. ευρώ, Να σημειωθεί ότι μέρος του τιμήματος (300 εκατ. ευρώ) καλύφθηκε από τις διεθνείς αγορές με δανεισμό διά της εκδόσεως 5ετούς ομολογιακού δανείου "γέφυρα" με επιτόκιο 5,75%, από το JP Morgan, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την FTV Capital να εισέρχεται στο μετοχικό σχήμα ως μειοψηφών εταίρος.

Γιώργος Αλεξάκης