Τη νέα στρατηγική της παρουσίασε η εταιρία Rvulis, η οποία όντας από τους ηγέτες στον τομέα της στάγδην άρδευσης παγκοσμίως, αναπτύσσει και διανέμει στην αγορά τα αναγνωρισμένα σήματα Rivulis και Eurodrip.

Με βάση τη νέα της στρατηγική στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων της στον τομέα των ολοκληρωμένων έργων άρδευσης (turn-key projects), στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών έξυπνης γεωργίας καθώς και στον σχεδιασμό και διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων στάγδην άρδευσης.

Όπως αναφέρθηκε, χτες (16/11) σε συνέντευξη τύπου, η νέα στρατηγική υλοποιείται με την Temasek στο τιμόνι, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη του 2020 το πλειοψηφικό πακέτο της Rivulis πέρασε στην Temasek, η οποία αποτελεί έναν παγκόσμιο όμιλο επενδύσεων με σημαντικές επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο της στον αγροτικό τομέα με έμφαση στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι η παρουσίαση έγινε από τη ελληνική διοικητική ομάδα του επιχειρηματικού κέντρου Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας, που με έδρα τα Οινόφυτα, είναι υπεύθυνη για 4 παραγωγικές μονάδες της Rivulis στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία και Αίγυπτο καθώς και τις πωλήσεις σε 43 χώρες.

Με δορυφόρους

Όπως τονίστηκε η Rivulis έχει ξεκινήσει την διάθεση στην Ελλάδα, της επιτυχημένης δορυφορικής πλατφόρμας Manna, η οποία καταφέρνει, χωρίς την ύπαρξη αισθητήρων στο έδαφος, να προσφέρει ακριβείς συμβουλές άρδευσης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, στο ίδιο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών έξυπνης άρδευσης εντάσσεται και μια ακόμα, η ReelView, η οποία επιτρέπει στους χρήστες των προϊόντων Eurodrip και Rivulis να βλέπουν χωρίς επιπλέον κόστος χρήσιμες πληροφορίες για την καλλιέργειά τους όπως δορυφορικούς χάρτες και εικόνες με το επίπεδο βλάστησης και υγρασίας των φυτών, χρήσιμες για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων στο σύστημα άρδευσης ή και πιθανών ασθενειών στην καλλιέργεια.

Επίσης σε σχέση με τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, τους σωλήνες στάγδην άρδευσης, η Rivulis παρουσίασε δύο νέα και καινοτόμα προϊόντα: πρόκειται για τον Rivulis Defend, τον πρώτο, όπως αναφέρθηκε, παγκοσμίως σωλήνα στάγδην άρδευσης ικανό να απωθεί έντομα που μπορούν να δαγκώσουν και να τρυπήσουν τους σωλήνες, καθώς και τον D5000 CX, ο οποίος επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση της εισχώρησης ριζών στον σωλήνα, που μπορούν να προκαλέσουν φραγή στη ροή του νερού.

Κυκλική οικονομία κι εξοικονόμηση νερού

Μία ακόμα άμεση προτεραιότητα της Rivulis είναι η στήριξη της κυκλικής οικονομίας, η οποία σέβεται και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη κατεύθυνση, το προσεχές διάστημα πρόκειται να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, με σκοπό την δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης των σωλήνων άρδευσης που φτάνουν στο τέλος ζωής τους, ώστε να μην απορριφθούν στο περιβάλλον αλλά να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του οικοσυστήματος.

Στην παρουσίαση έγινε επίσης σαφές ότι ο τομέας της μικρο-άρδευσης εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλα περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης. Δεδομένης της παγκόσμιας ανάγκης εξοικονόμησης νερού και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και άλλων αγροτικών εφοδίων, η μικρο-άρδευση έχει προοπτικές για ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση στις ανεπτυγμένες χώρες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πληθώρα περιοχών, οι οποίες μόλις ξεκινούν την υιοθέτηση των νέων μεθόδων και τεχνολογιών άρδευσης.

Όπως μάλιστα τόνισε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας της Rivulis για την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, κ. Βασίλης Κυκριλής, κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης των πρόσφατων εξελίξεων της εταιρίας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο Όμιλος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε μια ηγέτιδα δύναμη σε ένα κλάδο με πολύ καλές προοπτικές. Με την υποστήριξη πλέον της Temasek, ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη Rivulis προκειμένου να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Σε ότι αφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Κεντρική Ασία - οι οποίες διοικούνται και συντονίζονται από την ομάδα των Οινοφύτων- αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελούν σημείο αναφοράς υγιούς ανάπτυξης σε όλο τον Όμιλο Rivulis». Να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε ο κ. Κυκριλής το εργοστάσιο που διαθέτει ο όμιλος στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Οινόφυτα Αττικής, αποτελεί ένα σημαντικό παραγωγικό και διοικητικό κέντρο της Rivulis, μάλιστα, εντός του 2022 σχεδιάζεται επέκταση του εργοστασίου στην Ελλάδα με την προσθήκη επιπλέον αποθηκευτικών χώρων προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν μέσα στην επόμενη πενταετία και παράλληλα δρομολογείται η μεταφορά τεχνολογίας που θα αφορά στα πιο κερδοφόρα προϊόντα που παράγει η Rivulis. «Αυτή η μεταφορά τεχνολογίας στα Οινόφυτα αναμένεται να συμβάλει στην καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας», επεσήμανε ο κ. Κυκρίλης.

Τα μεγέθη

Να σημειωθεί ότι το 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 71,7 εκατ. ευρώ από 76,75 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με τις πωλήσεις της μητρικής που αντιστοιχούν στην Ελλάδα να παραμένουν σταθερές, ήτοι 39,25 εκατ. ευρώ από 39,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα μικτά κέρδη παρέμειναν σταθερά, σε 17,15 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές 4,45 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο της καθαρής θέσης σε επίπεδο ομίλου 31.12.2020 ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Το προφίλ

Η Rivulis είναι ένας διεθνής πάροχος καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων μικροάρδευσης που προσφέρει το πλέον διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο στην αγορά, διαθέτοντας τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των T-Tape, Ro-Drip, Hydrogol, D5000 PC, Supertif και Eurodrip Eolos και Eolos Compact. Ιδρυθείσα το 1966, η Rivulis έχει έδρα στο Ισραήλ και διαθέτει 16 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής, 2.000 εργαζομένους, 3 Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ισραήλ, Καλιφόρνια και Ελλάδα) και πολυάριθμα Κέντρα Σχεδίασης σε όλο τον κόσμο. Από τα τέλη του 2020 το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Rivulis εξαγόρασε ο παγκόσμιος όμιλος επενδύσεων Temasek, η οποία υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον αγροτικό κλάδο με έμφαση στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Η Temasek

Η Temasek είναι ένας παγκόσμιος όμιλος επενδύσεων με έδρα στη Σιγκαπούρη, με καθαρή αξία χαρτοφυλακίου, στις 31 Μαρτίου 2021, 381 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (US$283b). Οι τρεις ρόλοι της ως Επενδυτής, Ίδρυμα και Διαχειριστής, όπως ορίζονται στο καταστατικό της, διαμορφώνουν το ήθος της Temasek που συνοψίζεται στο “Do well, Do right, Do good”.

Η επενδυτική στρατηγική της Temasek διαμορφώνεται από δομικές τάσεις όπως η αύξηση της διάρκειας ζωής, της ευημερίας και της βιώσιμης διαβίωσης που οδηγούν σε κοινωνική πρόοδο μέσω τεχνολογικών λύσεων της «οικονομίας διαμοιρασμού»(Sharing Εconomy), έξυπνων συστημάτων και ενός διασυνδεδεμένου κόσμου. Η Temasek αναζητά ενεργά βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων, αξιοποιώντας επενδύσεις και άλλες ευκαιρίες που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός καλύτερου, πιο έξυπνου και πιο βιώσιμου κόσμου.

Με έδρα τη Σιγκαπούρη, η Temasek διαθέτει παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο και 13 γραφεία παγκοσμίως.

Γιώργος Αλεξάκης