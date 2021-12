BFF Banking Group: Έρευνα για τα εθνικά συστήματα υγείας 9 ευρωπαϊκών χωρών

Η BFF Banking Group - η ανεξάρτητη τράπεζα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων για τη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων -factoring- χωρίς δικαίωμα αναγωγής έναντι του Δημοσίου Τομέα, παροχής υπηρεσιών κινητών αξιών και υπηρεσιών τραπεζικών και εταιρικών πληρωμών – παρουσιάζει την τρίτη κατά σειρά έρευνα για τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης με τίτλο: «Building the future of European Healthcare Systems – a comprehensive analysis of the experience of 9 EU countries in facing and managing Covid- 19 pandemic challenges».