O Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services της Grant Thornton

H Grant Thornton στην Ελλάδα ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στον Κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Ernesto Di Giorgio, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Head of Insurance Services στο τμήμα των Financial Services. Η ένταξη του στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση του νευραλγικού τομέα των Financial Services, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη μαζί με τους πελάτες της αλλά και την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση των εργασιών της στον Ασφαλιστικό Κλάδο. Tο τμήμα Financial Services της Grant Thornton, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, ελεγκτικές, αλλά και φορολογικές υπηρεσίες και ενισχύεται με τον Ernesto Di Giorgio, ώστε να ανταποκρίνεται, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, στις ανάγκες κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.