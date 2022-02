ElvalHalcor: Και φέτος στις «The Most Sustainable Companies in Greece»

Για 5η συνεχή χρονιά, η ΕlvalHalcor εντάσσεται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece». Η ElvalHalcor μαζί με 30 ακόμη επιχειρήσεις αξιολογήθηκε, βάσει των επιχειρηματικών επιδόσεών της με βάση τα ESG κριτήρια στο «Sustainability Performance Directory» και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022».