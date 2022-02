Ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative PCAI επιλέχθηκε ως επίσημος Nominator στoν παγκοσμίου κύρους περιβαλλοντικό θεσμό The Earthshot Prize.

Ξεκινώντας το 2020 από τον Prince William και το The Royal Foundation το The Earthshot Prize είναι το διασημότερο περιβαλλοντικό βραβείο με κύριο στόχο την ανεύρεση νέων λύσεων σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το The Earthshot Prize έχει σχεδιαστεί για να δώσει κίνητρο για αλλαγή και να συνδράμει στην προστασία του πλανήτη μας τα επόμενα δέκα χρόνια. Στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης ευρηματικότητας στο να επιφέρει αλλαγές και στο να εμπνέει τη συλλογική δράση.

Ως Official Nominator το PCAI έχει γίνει ένας από τους οργανισμούς από όλο τον κόσμο που επιλέχθηκαν για την ικανότητά τους να εντοπίζουν αποτελεσματικές ιδέες και λύσεις σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι οργανισμοί αυτοί προσκλήθηκαν να προτείνουν τους φετινούς υποψηφίους για τις κατηγορίες Earthshot. Οι πέντε κατηγορίες Earthshot αποτελούν απλούς αν και φιλόδοξους στόχους που εάν επιτευχθούν έως το 2030 θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Οι στόχοι Earthshot είναι: η προστασία και η αποκατάσταση της φύσης, ο καθαρισμός της ατμόσφαιρας, η αναβίωση των ωκεανών, η δημιουργία ενός κόσμου μηδενικών αποβλήτων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μετά την κατάθεση των σχετικών υποψήφιων από τους Nominators οι προτεινόμενες υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς οδηγώντας σε 5 νικητές για το 2022, καθένας εκ των οποίων θα λάβει χρηματοδότηση £1 εκατομμυρίου προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω το έργο και την έρευνά του.

Ιστοσελίδα: www.earthshotprize.org