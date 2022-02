Στρατηγικούς τομείς-πυλώνες που δημιουργούν νέα πρότυπα συνεργασιών και προσθέτουν υπεραξίες, προβάλλει η Ελλάδα στη διεθνούς εμβέλειας έκθεση Expo 2020 Dubai.

Παράλληλα με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, η χώρα μας αναδεικνύει και την πολιτιστική της κληρονομιά. Η μοναδική ελληνική κουλτούρα, η διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού και η πολιτισμική ταυτότητα ήταν στον πυρήνα της εκδήλωσης «A Universal Narrative of Light. From Apollos’ Delos to a brighter future», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Έκθεσης, με οικοδεσπότη τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.

Κεντρικό σκεπτικό της εκδήλωσης είναι ότι το φως της Δήλου, ο συνδυασμός της δύναμης της ιστορίας και της παράδοσης «φωτίζει» τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας και οδηγεί την Ελλάδα στο αύριο.

Στην τοποθέτησή του o Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, υπογράμμισε πως Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν στρατηγικούς εταίρους που συμβάλουν στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, ανέφερε πως το 2022 σηματοδοτεί και για τα δύο κράτη την «επανεκκίνηση με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον με επίκεντρο την διεθνή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας. Και κυρίως, τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών οικοσυστημάτων για την ανθρωπότητά μας».

Χαιρετισμό πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Έκθεση Expo 2020 Dubai , κ. Ιωάννης Σμυρλής, ο οποίος έκανε λόγο για το εξωστρεφές πρόσωπο της χώρας που προβάλλει το εθνικό περίπτερο. «Εμπνευσμένο από το μύθο του Θησέα, το ελληνικό περίπτερο αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και προσκαλεί τον επισκέπτη να ξετυλίξει τον Μίτο της Αριάδνης. Με αφετηρία το παρελθόν, οδηγείται βιώνοντας διαδραστικές εμπειρίες στη δυναμική Ελλάδα του μέλλοντος που θέλουμε», τόνισε ο κος Σμυρλής.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι «Μέσα από μια αφήγηση για το φως, παρουσιάζεται μια χώρα προσανατολισμένη προς το μέλλον, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα σε οκτώ τομείς: τουρισμός/πολιτισμός, αγροδιατροφή, ενέργεια/περιβάλλον, ναυτιλία/εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρώπινο δυναμικό, επιστήμες υγείας, τεχνολογία/καινοτομία και βιομηχανία».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων υπογράμμισε ότι «Η συμμετοχή στην Expo 2020 Dubai επιτρέπει την επανατοποθέτηση της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα καθώς προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και κίνητρα σε επιχειρήσεις. H Ελλάδα είναι μια χώρα που εξελίσσεται, καινοτομεί και μεταμορφώνεται».

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και ομιλίες πραγματοποίησαν ο κ. Omar Saif Ghobash, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, για Πολιτιστικές Υποθέσεις και Δημόσια Διπλωματία, ΗΑΕ, ο κ. Κωνσταντίνος Κούκας, Δήμαρχος Μυκόνου, η κυρία Ελευθερία Ντεκώ, σχεδιάστρια φωτισμού, ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», η κυρία Nujoom Alghanem, ποιήτρια καλλιτέχνης, σκηνοθέτρια, ο κ. Peter Frankopan, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Οξφόρδης, ο κ. Δημήτριος Αθανασούλης, Έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η κυρία Έφη Σπύρου, καλλιτέχνης, δημιουργός του project «Metamorphoses» σε συνεργασία με τον Οργανισμό PCAI, η κυρία Shireen Atassi, διευθύντρια του Ιδρύματος «Atassi» , ο κ. Ali Bouziri, αρχιτέκτονας, η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος και συνιδρύτρια του « World Human Forum».

Την ευθύνη για την ελληνική συμμετοχή στην Expo Dubai 2020 έχει η Enterprise Greece, με στόχο την ενδυνάμωση των συνεργειών, την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδυτών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Η Expo 2020 Dubai θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.