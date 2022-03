EY:Προσέλαβε απόφοιτες του ReGeneration Academy for Women in Data Engineering

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 – μία συνεργασία της ΕΥ Ελλάδος με το ReGeneration, το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέες πτυχιούχους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση 100 ωρών στον περιζήτητο κλάδο της επιστήμης των δεδομένων (data science).