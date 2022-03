Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιμόρφωσης στελεχών, υπέγραψαν προ ημερών το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το National and Kapodistrian University of Athens MBA, δηλαδή το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Οι στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας αφορούν στην αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των δύο φορέων προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, στο Μνημόνιο προβλέπονται δράσεις, όπως:

Ο σχεδιασμός και η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών,

Η αποτελεσματική διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας,

Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και η δημιουργία think tank,

Η συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο και η κοινή υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

Η διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στην εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ "Κωστής Παλαμάς", παραβρέθηκαν από το Πανεπιστήμιο ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, Διευθυντής του National and Kapodistrian University of Athens MBA, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, Αναπληρωτής Διευθυντής του National and Kapodistrian University of Athens MBA, ο Καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του National and Kapodistrian University of Athens MBA, ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του National and Kapodistrian University of Athens MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ενώ από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ., Δρ. Αθανάσιος Κελέμης και ο Εκπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας στην Ελλάδα, κ. Δημήτριος Πιπερούδης.

Με αφορμή την υπογραφή του MoU μεταξύ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του National and Kapodistrian University of Athens MBA ο Διευθυντής του University of Athens MBA, Καθ. Δημήτριος Βασιλείου, δήλωσε: «Η εξωστρέφεια και η διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τους αποφοίτους μας αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους στην προσπάθεια ανάπτυξης του University of Athens MBA. Η συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είμαστε αισιόδοξοι ότι θα οδηγήσει σε ιδιαίτερα ποιοτικά αποτελέσματα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας». Ο Αν. Διευθυντής του University of Athens MBA, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, δήλωσε: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα μέλη του University of Athens MBA NETwork, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, όχι μόνο θα αποκτήσουν διασύνδεση με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κοινών μας δράσεων, να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

Ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, τόνισε ότι «μέσα από τη συνεργασία τους οι δύο φορείς θα εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις αμεσότερη πρόσβαση στην έρευνα, στο επιστημονικό ταλέντο και σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών τους». Κατά τον κ. Μαραγκό «τα στελέχη των επιχειρήσεων συμμετέχοντας στα προγράμματα εκπαίδευσης θα αναβαθμίσουν γνωστικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν άμεσα στην επαγγελματική τους καθημερινότητα. Ταυτόχρονα το University of Athens MBA θα αποκτήσει εταίρους στην έρευνα, αλλά και ένα αξιόπιστο κανάλι για την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, δήλωσε ότι «το Επιμελητήριο, όπως και τα μέλη του, αναγνωρίζουν τη σημασία του να βρίσκονται στους χώρους όπου γεννιούνται ιδέες, συμβάλλοντας στη μετατροπή τους σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις. Συνέργειες όπως αυτή μεταξύ του Επιμελητηρίου και του ΕΚΠΑ λειτουργούν ως κρίσιμοι μοχλοί ώθησης της οικονομίας της καινοτομίας και άρα συμβάλλουν εμπράκτως στην τόνωση της ανάπτυξης». Σύμφωνα με τον Δρ. Αθ. Κελέμη «το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο συνεργάζεται το Επιμελητήριο χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και υποστηρίζεται από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που βρίσκεται στα 100 καλύτερα Πανεπιστήμια της Παγκόσμιας Κατάταξης “Top Universities by Top Google Scholar Citations” της Webometrics».

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, που αποτελεί πύλη εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά, προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας εδώ και 98 χρόνια και συγκροτείται σήμερα, από 860 μέλη.

Το University of Athens MBA αποτελεί το μεγαλύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ, δηλαδή το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιδρύθηκε το 1837, είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σκοπεύει να καταστεί ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα, την καινοτομία και τη διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που «θεραπεύει», συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.