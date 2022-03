Η μετάβαση της παραγωγής στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα

Στον ριζικό μετασχηματισμό της παραγωγής που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες αναφέρθηκε ο πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «UK - Greece - Cyprus: Taking trade & investment to the next level».