Το work from home έχει εξελιχθεί στο νέο status quo για πολλούς από εμάς. Με τις… επισκέψεις στο γραφείο να αραιώνουν στο πλαίσιο αυτής της καινούριας κανονικότητας, αυτό για το οποίο θα πρέπει να φροντίσεις, είναι να εξασφαλίσεις πως το home office σου είναι εξοπλισμένο με όλα όσα χρειάζεσαι για να παραμείνεις παραγωγικός και να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς απρόσκοπτα.

Σύμφωνοι, στο άκουσμα των παραπάνω, το μυαλό των περισσότερων πάει σε laptop και οθόνες, ωστόσο εμείς θα σου επιστήσουμε την προσοχή στα αναλώσιμα. Πρόκειται εξ άλλου για τα «πολεμοφόδια» που ναι μεν περνούν σε δεύτερη μοίρα αλλά δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτά.

Χαρτιά εκτύπωσης

Δε γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το πλέον βασικό αναλώσιμο που πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο σου. Οι κόλλες χαρτιού άλλωστε είναι απαραίτητες ό,τι κι αν θελήσεις να κάνεις -από το να αποτυπώσεις τις σκέψεις σου και να κρατήσεις σημειώσεις από τη συνάντηση που ετοιμάζεσαι να «μπεις», μέχρι να εκτυπώσεις έγγραφα, βεβαιώσεις ή ακόμα και φωτογραφίες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα κάνεις τη δουλειά σου με κόλλες μεγέθους Α4, ωστόσο δε λείπουν και εκείνες οι φορές που θα εκτιμήσεις την άνεση μίας Α3 ή τις μικρότερες διαστάσεις μίας Α5. Θα σου προτείναμε να έχεις ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον μία γεμάτη συσκευασία από χαρτιά εκτύπωσης ώστε να αποφύγεις τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συρραπτικά & συνδετήρες

Μία τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας (είτε πρόκειται για αυτή του γραφείου σου, είτε για εκείνη των Windows) αποτελεί το α και το ω μίας παραγωγικής μέρας στο γραφείο -ή το σπίτι. Ένα συρραπτικό μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη το γραφείο σου, όσο κι αν σε εκπλήσσει αυτό. Μάζεψε συναφή χαρτιά και σύρραψέ τα μαζί έτσι ώστε να γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται τι. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα έγγραφα που δεν επιτρέπεται ούτε να τα τρυπήσεις; Κανένα πρόβλημα: εδώ είναι που έρχονται να σώσουν την κατάσταση οι συνδετήρες. Εσύ απλά εξασφάλισε ότι διαθέτεις αρκετούς απ’ αυτούς. Μην ξεχάσεις να προμηθευτείς και ανταλλακτικά για το συρραπτικό σου.

Γραφική ύλη

Σε ό,τι αφορά τη γραφική ύλη, δε χωρά οικονομία: το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί καθώς εργάζεσαι, είναι να χρειαστείς επειγόντως στυλό ή μολύβι (για να σημειώσεις κάτι που μόλις σου είπαν κατά τη διάρκεια ενός meeting στο Zoom) και να μη βρίσκεις! Εφοδίασε λοιπόν το οικιακό σου γραφείο με όσο το δυνατόν περισσότερα στυλό σε διαφορετικά χρώματα και μολύβια. Σε αυτά πρόσθεσε γόμες και ξύστρες και ανάλογα με το είδος της δουλειάς που κάνεις και μαρκαδόρους (αν φερ’ ειπείν συνηθίζεις να διορθώνεις έγγραφα). Βάλε υπενθύμιση στο ημερολόγιό σου να ελέγχεις τις… προμήθειές σου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (μια φορά το εξάμηνο π.χ.) ώστε να τις αναπληρώσεις αν χρειάζεται.

Post It

Αρκετοί υποτιμούν τη σημασία των Post It. Μην κάνεις το ίδιο λάθος. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με τις υποχρεώσεις να εμφανίζονται από το πουθενά η μία μετά την άλλη και το multitasking να έχει εξελιχθεί σε δεύτερη φύση για κάθε εργαζόμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο κάτι να ξεφύγει. Ένα Post It ωστόσο είναι αρκετό για να σε βγάλει τις περισσότερες φορές από τη δύσκολη θέση. Υπάρχει κάτι επείγον που πρέπει να κάνεις; Κάτι που δεν πρέπει να αμελήσεις για κανέναν λόγο κι ας είναι εντελώς εκτός προγράμματος; Μία παράγραφος από ένα έγγραφο που θα ήθελες να ξαναδείς με καθαρό μυαλό; Κανένα πρόβλημα. Σημείωσέ το σε ένα Post It και τοποθέτησέ το κάπου που να φαίνεται.

Περφορατέρ

Το περφορατέρ (ή «τρυπητήρι» όπως ενδεχομένως να το ξέρεις) είναι εξίσου σημαντικό με το συρραπτικό αφού μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε ένα τακτοποιημένο γραφείο. Χρησιμοποιώντας το περφορατέρ άλλωστε, θα κάνεις τις απαραίτητες τρύπες προκειμένου να αρχειοθετήσεις έγγραφα, σημειώσεις και λοιπή… χαρτούρα σε φακέλους. Με τον τρόπο αυτό θα διατηρήσεις την επιφάνεια εργασίας σου καθαρή, απαλλαγμένη από διάσπαρτα φύλλα, εξασφαλίζοντας παράλληλα πως όποτε κι αν χρειαστείς κάτι, θα ξέρεις πού να ψάξεις προκειμένου να το εντοπίσεις αυτοστιγμεί. Θυμήσου απλά πού και πού να το αδειάζεις από τα υπολείμματα χαρτιού για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως (και χάσεις πολύτιμο χρόνο βάζοντας σκούπα για να μαζέψεις το… χάος)!