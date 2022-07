Με στόχο να βοηθήσει την κοινωνία να χτίσει έναν βιώσιμο, ακμάζοντα και δίκαιο κόσμο, το Chatham House, εδώ και εκατό χρόνια, χρησιμοποιεί, ως αιχμή, νέες, πρωτοπόρες, διαφορετικές, τολμηρές ακόμα και επαναστατικές ιδέες.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το Chatham House ανήκει στα πιο σημαντικά Think Tanks σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βοηθήσει τις καινούργιες γενιές να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Αυτή η 15ετής συνεργασία έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, το ερευνητικό πρόγραμμα για αναπτυξιακά προγράμματα των G8 με την Αφρική, την ίδρυση της Ακαδημίας ΙΣΝ για τις υποτροφίες στις διεθνείς σχέσεις, τη διμηνιαία έκδοση “The World Today” με τα πιο σημαντικά πολιτικοκοινωνικά θέματα στον κόσμο, τη δημιουργία του SNF CoLab, την ανακαίνιση του κτηρίου του Chatham House και, πρόσφατα, την κατασκευή της νέας πτέρυγας SNF. Αυτήν, λοιπόν, την πολύχρονη και πολύτιμη συνεργασία γιόρτασαν μαζί οι δύο οργανισμοί, σε ένα συμπόσιο με τίτλο «Νέες ιδέες, νέες σκέψεις», την προηγούμενη Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, στο κτήριο του Chatham House στο Λονδίνο, εγκαινιάζοντας την πτέρυγα Stavros Niarchos Foundation (SNF), πραγματοποιώντας τους πρώτους SNF Dialogues εκτός Ελλάδας, γνωρίζοντας από κοντά νέους τρόπους να μοιραζόμαστε ιδέες με το SNF CoLab, και ανακαλύπτοντας ξανά τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου.

«Ο Martin Luther King Jr. είπε πώς δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους από το χρώμα του δέρματος αλλά από τον χαρακτήρα τους» ανέφερε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του ΙΣΝ, στη σύντομη ομιλία του. «Με αυτήν την πεποίθηση προχωράμε και εμείς, πως δεν έχουν σημασία οι πολιτικές πεποιθήσεις ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αλλά ο χαρακτήρας των ανθρώπων και η ηθική τους. Και είμαστε περήφανοι που σε αυτήν την πορεία έχουμε σύμμαχο και συνεργάτη ένα οργανισμό όπως το Chatham House με το οποίο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες αλλά και την ίδια δίψα για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που έχουμε τώρα στα χέρια μας. Και ο μοναδικός τρόπος να το πετύχουμε αυτό αλλά και απώτερος σκοπός είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τους νέους, να τους δώσουμε την ώθηση και τα εφόδια ώστε να δημιουργήσουν ένα μέλλον πιο δίκαιο και πιο ευοίωνο για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Sir Robin Niblett, έναν σπουδαίο στοχαστή, μα, πάνω απ’ όλα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, για το αστείρευτο πάθος και την εντυπωσιακή δουλειά που έχει προσφέρει στο Chatham House αλλά και για την πολύτιμη φιλία με την οποία μας έχει αγκαλιάσει.».

«Η συνεργασία του Chatham House με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπήρξε αποφασιστική για την ανάπτυξη και την επιτυχία του ινστιτούτου την τελευταία δεκαετία.» είπε ο Sir Robin Niblett, Διευθυντής του Chatham House, στην ομιλία του. «Το συμπόσιο αυτής της εβδομάδας τόνισε τις κοινές αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σχέσης, δηλαδή τη δέσμευση για εύρεση ακόμα περισσότερων λύσεων, που είναι βασισμένες σε στοιχεία, για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Για την υποστήριξη μιας υγιούς και δυναμικής διεθνούς κοινωνίας των πολιτών και για την καλλιέργεια της επόμενης γενιάς ηγετών που θα παίρνουν σωστότερες αποφάσεις. Μέσω των νέων μας εγκαταστάσεων στην πτέρυγα SNF και των νέων δυνατοτήτων που μας προσφέρονται από το SNF CoLab, το Chatham House ωθεί ολοένα και περισσότερο τα όρια των δραστηριοτήτων μας για να συγκλίνουμε αλλά και να φτάσουμε πιο μακριά. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στο ΙΣΝ για την υποστήριξή του σε αυτές τις προσπάθειες και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τα επόμενα χρόνια.».

Δώδεκα δωρεοδόχοι οργανισμοί του ΙΣΝ, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν καλεσμένοι στο συμπόσιο, τιμώντας τη μακροχρόνια σχέση του ΙΣΝ με το Chatham House και αποδεικνύοντας έμπρακτα την έννοια της καλής συνεργασίας και της πίστης στο κοινό όραμα.

Για το ιδιαίτερα επίκαιρο και ουσιαστικό θέμα «Τα Social Media και η Κοινωνική Αλλαγή» πραγματοποιήθηκαν οι Διάλογοι του ΙΣΝ, στο πρώτο τους ταξίδι εκτός Ελλάδας. Στην 53η συζήτηση των SNF Dialogues συμμετείχαν η Isobel Bruce, Διευθύντρια Ψηφιακής Διαφήμισης, Purpose, ο Alex Krasodomski-Jones, Πρώην Διευθυντής Κέντρου Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων και η Rinu Oduala, Ιδρύτρια Connect Hub Nigeria, Aκτιβίστρια.

Ο Sir Robin Niblett σύστησε την Πρωτοβουλία των SNF Dialogues και την Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου στο πολύ νεανικό και ιδιαίτερα ενεργό κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, τονίζοντας τη σημασία και τον ρόλο του διαλόγου ως το πιο σημαντικό μέσο προάσπισης της δημοκρατίας.

«Η δημοκρατία χρειάζεται τέτοια πράγματα. Χρειάζεται δημόσιο χώρο, ένα forum, μια αγορά θα λέγαμε και έχουμε κάνει τέτοια πειράματα εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε κάνει πείραμα με τον εξωπορισμό αυτών των κρίσιμων δημοκρατικών λειτουργιών online σε διάφορες εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πλέον την Κίνα. Θα έλεγα ότι αυτό το πείραμα μάλλον απέτυχε», ανέφερε ο Alex Krasodomski-Jones ο οποίος αναφέρθηκε στον αντίκτυπο των social media στις πολιτικές αποφάσεις: «Ας δούμε για παράδειγμα την εκστρατεία του Trump ή τα Proud Boys. Πολλά από αυτά ουσιαστικά οφείλονται στον καταλυτικό ρόλο των ψηφιακών μέσων, επομένως ναι θεωρώ ότι μπορεί πραγματικά να είναι τεράστια η επίδραση αυτών των μέσων στην κοινωνική αλλαγή αλλά νομίζω ότι ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργούν είναι κάτι που ακόμα διερευνούμε».

«Πολλά κινήματα φέρθηκαν με ευφυία. Μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενισχύσουν εκστρατείες, να ενισχύσουν τη διάδοση και τη διάχυση των μηνυμάτων, να απευθυνθούν σε περισσότερα και ποικίλα κοινά και νομίζω ότι πρόκειται για εμπειρία που προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα και μεταλαμπαδεύτηκε στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά από τα εργαλεία τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στο τραπέζι εξετάζουν πως μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά περισσότερη συνοχή και να προάγουμε την οργάνωση», δήλωσε η Isobel Bruce ενώ σχετικά με την επίδραση των social media σχολίασε πως «για παράδειγμα στο Black Lives Matter μπορεί να μην υπήρξε δράση σε επίπεδο πολιτικής, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που επιθυμούσε η κοινωνία, αλλά υπήρξε μια τεράστια μετατόπιση όσον αφορά την γενικότερη σκέψη του πληθυσμού σε σχέση με την φυλετική δικαιοσύνη».

Για τον τρόπο με τον οποίο ένα ζήτημα ξεπερνάει τα σύνορα μιας χώρας μέσα από τη δύναμη των social media, μίλησε η Rinu Oduala: «κάτι που καθόρισε το κίνημα End SARS ήταν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί ασφαλείς χώροι στη Νιγηρία για να κινητοποιηθούμε, για να διαμαρτυρηθούμε. Επομένως εδώ μας βοήθησαν πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπόρεσαν να προσελκύσουν την παγκόσμια προσοχή στα τεκταινόμενα στην Νιγηρία. Μπορέσαμε επίσης να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να προσελκύσουμε όχι μόνο την προσοχή αλλά και να αποκτήσουμε στήριξη από όλο τον κόσμο ενώ ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που ένα Νιγηριανό ζήτημα μπόρεσε να εξέλθει των συνόρων της χώρας». Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προσφέρει χώρο για δράση, η Rinu δήλωσε πως «στη Νιγηρία οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν σε νέους ανθρώπους να ωθούν ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση και τον διάλογο για αυτά που συμβαίνουν. Οι πλατφόρμες έχουν δώσει, έχουν προσφέρει χώρο».

Παρακολουθήστε τη συζήτηση των Διαλόγων με τίτλο «Τα Social Media και η Κοινωνική Αλλαγή» εδώ: https://www.snfdialogues.org/el/ekdiloseis/ta-social-media-kai-i-koinoniki-allagi/.

Τους Διαλόγους επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου και υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development).

Οι καλεσμένοι κλήθηκαν, επίσης, να εξερευνήσουν μια σειρά εκθεμάτων στην πτέρυγα SNF με βάση τα workshops του SNF CoLab, με πολυμέσα, την έκθεση Futurescape και του έργου Design in an Age of Crisis. Η πτέρυγα SNF έχει ως στόχο να παρέχει ένα περιβάλλον συνεργασίας για πολιτική έρευνα και διάλογο, χρησιμοποιώντας διαδραστικά πολυμέσα και άλλα ψηφιακά εργαλεία.

Επιπλέον, οι καλεσμένοι μπορούσαν να περιηγηθούν μεταξύ των εκθέσεων του CoLab ή να πάρουν μέρος στις σύντομες ομιλίες στο Κέντρο Προσομοίωσης από ερευνητές του Chatham House. Τα θέματα των ομιλιών ήταν:

Ας ξαναχτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο και το μέλλον της ανάπτυξης

Ας προσφέρουμε υγιείς κοινωνίες

Νέα ηγεσία στην εποχή της κλιματικής κρίσης

Το συμπόσιο έκλεισε με ένα δείπνο στη βιβλιοθήκη, όπου ολιγομελείς ομάδες από το ΙΣΝ και το Chatham House επανένωσαν τους δεσμούς τους και ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο κοινό όραμα των δύο οργανισμών για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ιδιαίτερες ευχές και ευχαριστήρια δόθηκαν προς τον Sir Robin Niblett, που αποχωρεί από τη θέση του σε τρεις εβδομάδες, και ο οποίος δούλεψε σκληρά για πολλά χρόνια φέρνοντας το Chatham House σε περίοπτη θέση ανάμεσα στα Think Tanks όλου του κόσμου. Και από όλους εκφράστηκε η βεβαιότητα πως το Chatham House θα συνεχίσει να προσπαθεί να δώσει λύσεις σε όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη τον 21ο αιώνα και πως το ΙΣΝ θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, θεωρώντας πως η πολύτιμη δουλειά που γίνεται στο Chatham House υιοθετεί την κοινή αντίληψη πως «οι ιδέες έχουν μεγαλύτερη δύναμη διείσδυσης από τις σφαίρες».