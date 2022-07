Σπουδαίες διακρίσεις για την ΙΚΕΑ στα Lenovo RetailBusiness Awards 2022

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των σημαντικών βραβείων του κλάδου κατακτώντας τρεις μεγάλες διακρίσεις στα Lenovo RetailBusiness Awards, τον μακροβιότερο και μεγαλύτερο θεσμό του ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Η εταιρεία διακρίθηκε με Silver βραβείο στις κατηγορίες Retail Campaign, Best Retailer Marketing Teams Of The Year και Best Retailers’ Mobile Apps.