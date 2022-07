«Η σημερινή ημέρα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «με συστηματική και εντατική δουλειά, δημιουργήσαμε - το επιτελείο της Οικονομικής Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σε στενή συνεργασία με τους Σαουδάραβες εταίρους μας - ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε, εσείς, οι επιχειρηματίες των δύο χωρών, να αναπτύξετε τη δραστηριότητα και τα κοινά εγχειρήματά σας, προς όφελος των δύο χωρών μας. Η σημερινή υπογραφή των 16 επιχειρηματικών συμφωνιών, αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία και είναι ενθαρρυντική ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Με τη σειρά του, και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece Ιωάννης Σμυρλής υπογράμμισε την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και επεσήμανε ότι από την ενεργειακή έως την επισιτιστική ασφάλεια, από τις θαλάσσιες μεταφορές έως την τεχνολογία, υπάρχουν πολλοί τομείς όπου οι ελληνικές και οι σαουδαραβικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργασθούν. Πρόσθεσε ότι «πάνω από 100 ελληνικές και περί τις 40 σαουδαραβικές επιχειρήσεις συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα συνεχίζοντας τις επαφές των επιχειρηματικών κοινοτήτων, με τη διαφορά ότι σήμερα αυτή η σχέση επισφραγίστηκε με τις πρώτες 16 ιδιωτικές συμφωνίες».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έπεται των δύο επιχειρηματικών φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022, στο Ριάντ στις 13-14 Μαρτίου και στην Αθήνα στις 30-31 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής/ανταλλαγής 16 υπογεγραμμένων επιχειρηματικών συμφωνιών και Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και σαουδαραβικών ιδιωτικών Ομίλων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, της υδατοκαλλιέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, του πολιτισμού, των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, των κατασκευών και της αμυντικής τεχνολογίας.

Ειδικότερα, από ελληνικής πλευράς, συμφωνίες υπέγραψαν οι εταιρίες/όμιλοι Aegean, Mytilineos S.A., Dynacom Tankers Management Ltd, Sea Traders S.A., Hellenic Environmental Center S.A., Τheon Sensors S.A, RAYCAP, Greek Energy & Infrastructure Investment Corporation (GrEC Fund), Holroyd Holdings Ltd, Southpoint Maritime S.A. , Chr. Stamatiou & Sons S.A. , Highway Special Construction Systems S.A., Corinth Pipeworks Pipe Industry S.A.

Παρόντες στη συνάντηση, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, ήταν, πέραν του Υφυπουργού κ Φραγκογιάννη και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Προέδρου της Enterprise Greece Ιωάννη Σμυρλή, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία και ευθύνη οργάνωσης της εκδήλωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης και από τη σαουδαραβική πλευρά, ο Υπουργός Επενδύσεων Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ο Υπουργός Εμπορίου Dr. Majid bin Abdullah Al-Qasabi, και ο Υπουργός Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Abdullah bin Amer Al-Swaha. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ανώτερα στελέχη 36 σαουδαραβικών επιχειρήσεων και περισσότερων από 80 ελληνικών καθώς επίσης οι συμπρόεδροι του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, Lubna Al-Olayan και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Οι συμφωνίες

Memorandum of Understanding on Shipping and Navigation between Dynacom Tankers Management Ltd and the National Shipping company of Saudi Arabia (Bahri)

Memorandum of Understanding on maritime transportation between Sea Traders S.A. and the National Shipping company of Saudi Arabia (Bahri)

Memorandum of Understanding on Power & Gas, Renewable energy and infrastructure Projects between Mytilineos S.A. and Ajlan & Bros. Holding Group (Abilitii)

MoU on joint cooperation to explore potential opportunities in the fields of energy, gas, mining, renewable energy, sustainable energy solutions, storage development, wastewater and waste-to-energy conversion between Mytilineos S.A. and Albawani

ΜοU on the Establishment of a marine company to protect the marine environment with an industrial complex for reefing waste oils between Hellenic Environmental Center S.A. and Advanced Systems Group international for Trading

Cooperation Agreement on the localization of night vision industry to serve the military sectors in the Kingdom of Saudi Arabia between Theon Sensors S.A and National Company for Mechanical Systems

MoU on Development and implementation of renewable energy projects in the Kingdom of Saudi Arabia, with a potential supply of solar cells from Saudi Arabia to Greece between Mytilineos S.A. and Desert TECHNOLOGIES INDUSTRIES FACTORY

MoU to develop joint products and sell and distribute products in the Saudi, Gulf and Greek markets between RAYCAP and Desert TECHNOLOGIES INDUSTRIES FACTORY

Non-binding letter of interest between Greek Energy & Infrastructure Investment Corporation (GrEC Fund) and FAS Energy Company, on the basis of which the latter confirms its intent to become a cornerstone investor and Limited Partner (LP) of the GrEC Fund on a best-efforts basis

Memorandum of understanding on enhancing competitiveness in the field of building and construction between Holroyd Holdings Ltd and SHIBH AL JAZIRA GENERAL CONTRACTING (SAJCO)

Memorandum of understanding for maritime / shipping cooperation between Southpoint Maritime S.A. and SHIBH AL JAZIRA GENERAL CONTRACTING (SAJCO)

Memorandum of Understanding to jointly develop aquaculture in Saudi Arabia and enhance support services for aquaculture sectors between CHR.STAMATIOU & SONS S.A. and Tharawat Seas Company

General Sales Agency Agreement between Aegean and Elaf Aviation Group. The partnership is expected to increase travel, tourism and cultural exchange between the two friendly nations.

MoU on establishing a factory in the Kingdom of Saudi Arabia, reprocessing and producing post tensioned anchorages between Highway Special Construction Systems S.A. and Mshari Al Shathri Company

Agreement to perform pipe coating for the Collahuasi Chile Project between CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY S.A. and AL-QAHTANI PIPE COATING INDUSTRIES

Letter of intent to enhance cooperation in the fields of investment, development and management of hotels, resorts and luxury residential buildings, as well as promoting sustainable economic development in both countries between Gulf company Oil Management inc. and AlKholi Holding company