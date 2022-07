Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης

Την έγκριση της συγχώνευσης των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011 προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.