Aισιόδοξος ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα μπορούσαν -υπό προϋποθέσεις- να ξεπεράσουν τα 45 δισ. ευρώ το 2022, «πιάνοντας» ήδη από φέτος τον στόχο για αύξησή τους στο 25% του ΑΕΠ, που έχει τεθεί για το 2025, διατυπώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), επιχειρηματίας Συμεών Διαμαντίδης.

«Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές “ τρέχουν” με 35% στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 και η πορεία τους κρίνεται κάτι περισσότερο από θετική. Παρά το παγκόσμιο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας, οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν να κερδίζουν τις διεθνείς αγορές και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Αισιοδοξία ότι ο στόχος εξωστρέφειας -εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ- που έχουμε θέσει σε 25%, θα επιτευχθεί ήδη από το 2022 με τις εξαγωγές να ξεπερνάνε τα 45 δισ. ευρώ (σ.σ. το 2021 πραγματοποίησαν ιστορικό ρεκόρ, κλείνοντας στα 39,89 δισ. ευρώ). Ωστόσο, αυτό θα γίνει εάν και εφόσον συνεχιστεί ο υφιστάμενος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών και περιοριστούν τα προσκόμματα που έχουν εμφανιστεί τελευταία, όπως ο υψηλός πληθωρισμός. Οι εξαγωγείς εκφράζουν μεν αισιοδοξία για τις εξαγωγές, είναι δε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες, όπως προκύπτει από την έρευνα TCI ΣΕΒΕ-DHL για το πρώτο εξάμηνο του 2022», παρατηρεί ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ιδιοκτήτης της καινοτόμου εξαγωγικής επιχείρισης ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα στις 28 Ιουνίου, διαδεχόμενος τον επιχειρηματία Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

Συνεπεία της διεθνούς κατάστασης, οι πρώτες ύλες δεν είναι πάντα άμεσα παραδοτέες και το ενεργειακό κόστος για τις παραγωγικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. Πώς επηρεάζονται -πρακτικά- σε αυτό το σκηνικό οι Έλληνες εξαγωγείς; «Οι καθυστερήσεις από τη μία και η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών από την άλλη πλευρά συνθέτουν ένα δύσκολο παζλ για τους εξαγωγείς. Η κανονικότητα δεν έχει επέλθει ακόμη στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και όλα δείχνουν πως αυτό θα αργήσει να συμβεί. Η αυξητική τάση των κρουσμάτων (της πανδημίας) στην Ανατολή, αλλά και η επικίνδυνη κλιμάκωση Κίνας- Ταιβάν- ΗΠΑ, συνιστούν ανησυχητικά σημάδια για την εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματά τους εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες και, δυστυχώς, αυτή μοιάζει να είναι η μοναδική λύση στην παρούσα φάση», επισημαίνει ο κ. Διαμαντίδης.

Τυχόν μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% θα έπληττε σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές

Ο ευρωπαϊκός Νότος είπε πρόσφατα «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου κατά 15%, λόγω της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές η δυνητική επίδραση αυτού του «όχι» στην παραγωγικότητα της βιομηχανίας; «Μια τέτοια λύση (σ.σ. η μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά 15%) θα είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα στη μεταποίηση με σημαντικές επιπτώσεις και στις ελληνικές εξαγωγές. Η μηχανή της ελληνικής βιομηχανίας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με αμείωτο ρυθμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ελλάδα δήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεσή της στην πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας την ελληνική κοινωνία και οικονομία, και ταυτόχρονα προτείνοντας το δικό της πλάνο προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους πολίτες», υπογραμμίζει.

Υπερδιπλασιάστηκαν σε μια δεκαετία οι εξαγωγές προς Γαλλία, ΗΠΑ και Ισπανία- Νέοι εξαγωγικοί στόχοι η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, Ασία και Αφρική

Ποιες νέες αγορές «ξεκλειδώθηκαν» τα προηγούμενα χρόνια και ποιες νέες αγορές μπαίνουν στο «στόχαστρο» για την επόμενη πενταετία; «Αναμφίβολα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών. Ιταλία, Γερμανία και Κύπρος κατέχουν περίπου το 23,6% του συνόλου, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή το ποσοστό αυξάνεται σε 28,3%. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό για χώρες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα -όπως είναι πλέον και η Ελλάδα- να έχουν ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εξαγωγών και τη διατήρηση του ρίσκου από δυνητικούς κινδύνους σε χαμηλά επίπεδα. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές μας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ρουμανία, οι ΗΠΑ και η Ισπανία. Πέραν αυτών όμως, στοχεύουμε στην ανάπτυξη νέων συνεργειών με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες της Ανατολής όπως η Κίνα και η Ιαπωνία και φυσικά η Αφρική και ιδιαίτερα το υποσαχάριο τμήμα της. Και φυσικά εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και όλους τους αρμόδιους φορείς», γνωστοποιεί ο κ. Διαμαντίδης.

Έκκληση προς τις επιχειρήσεις -με παρουσία του ΣΕΒΕ και στην 86η ΔΕΘ- για ν' αποκτήσουν το μακεδονικό σήμα

Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, το brand name της Ελλάδας δέχτηκε σημαντικά πλήγματα την περασμένη δεκαετία, κυρίως με το Grexit και τα capital controls, «με μια κακή φήμη να μας ακολουθεί και να αποτελεί τροχοπέδη στη διεθνή μας δραστηριοποίηση. Χρειάστηκε περισσότερη προσπάθεια, αλλά το αλλάξαμε· πείσαμε τους δυνάμει πελάτες και συνεργάτες μας για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό μας και σήμερα έχουμε χτίσει ένα ισχυρό brand name, το οποίο διευκολύνει και προάγει τις εξαγωγές. Πάνω σε αυτό το brand name θέλουμε να χτίσουμε και την ταυτότητα των προϊόντων και υπηρεσιών συγκεκριμένων περιοχών, με πρώτη και σημαντικότερη τη Μακεδονία. Γι’ αυτό και ο ΣΕΒΕ έχει δημιουργήσει το σήμα των μακεδονικών προϊόντων, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., στο Αλικάντε. Με το σήμα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες από την περιοχή της Μακεδονίας θα γίνουν ακόμη πιο αναγνωρίσιμα. Πιστεύουμε πολύ σε αυτήν την προσπάθεια, γι’ αυτό και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν το σήμα. Μάλιστα, στη φετινή ΔΕΘ θα είναι έτοιμο και το περίπτερό μας (περίπτερο 11, κύτταρο 5), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω γι’ αυτή την πρωτοβουλία», λέει.

Το 2023 δεν απέχει πλέον πολύ. Τι πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες εξαγωγείς, ώστε οι εξαγωγές να συνεχίσουν ανοδικά, περισσότερες επιχειρήσεις να μπουν στο παιχνίδι της εξωστρέφειας ευκαιρίας και όχι ανάγκης, και να μη χαθούν σημαντικές ευκαιρίες; «Οι επιχειρηματικές προκλήσεις της επόμενης πενταετίας είναι πραγματικά πολλές. Από τους δείκτες ESG στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Εγρήγορση και προσαρμογή· αυτά τα δύο στοιχεία θα βοηθήσουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και να κατακτούν νέες κορυφές εξωστρέφειας. Και έχοντας αυτές ως παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εξωστρέφεια σημαίνει ανάπτυξη. Το μεγάλο στοίχημα του ΣΕΒΕ και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να βάλουμε στο παιχνίδι της εξωστρέφειας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις» σημειώνει ο κ. Διαμανατίδης και προσθέτει: «Ο στόχος που έχουμε θέσει στον ΣΕΒΕ για τη συμμετοχή των εξαγωγών αγαθών στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 25%. Μαζί με τις υπηρεσίες ο στόχος διαμορφώνεται σε 50% και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι και η κυβέρνηση συμμερίζεται τη θέση μας, αφού αποτελεί μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξαγωγών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι το ζητούμενο είναι η παράλληλη ενίσχυση των εξαγωγών και της οικονομίας, και όχι η επίτευξη του στόχου μέσω της μείωσης του παρονομαστή, δηλαδή του ΑΕΠ. Τα πλήγματα από τις προηγούμενες κρίσεις ήταν πολλά και δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου, αλλά το γεγονός ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο του 25% από το 2022, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».