Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) οργανώνει φέτος το πολυαναμενόμενο «24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Leading Supply Chains in a disruptive world» στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του ΣΕΒ.

Η Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κέντρο εφοδιαστικής (logistics hub) της Ν.Α. Ευρώπης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας και της Μεσογείου.

Η πανδημία COVID-19, ανέδειξε ακόμα περισσότερο το ρόλο της Ελλάδας στον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και απετέλεσε επιταχυντή εξελίξεων που αναντίρρητα την αναδεικνύουν ως πόλο έλξης πολλαπλών και σημαντικών επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, η εμπόλεμη σύρραξη που εκτυλίσσεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αναμένεται να ταλανίσει για άγνωστο ακόμα χρονικό διάστημα τα παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού, γεγονός που επιτάσσει την επαναχάραξη στρατηγικής, πρακτικών και σχεδιασμού σύγχρονων εργαλείων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Στόχος του συνεδρίου είναι να μη μείνουν ανεκμετάλλευτες οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την παρούσα ιδιαίτερη συγκυρία καθώς η Ελλάδα αξίζει να κατέχει ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στους keynote speakers του συνεδρίου συγκαταλέγονται οι κύριοι, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Chief Transport Facilitation and Economics Section - TIR Secretary- eTIR/ eCMR/ eCPD at United Nations ECE, Mιχάλης Ιγνατιάδης, Head of Supply Chain Consultancy, Asia Pacific JLL αλλά και ο Dr Μιχάλης Μπουρλάκης, Director of Research for Cranfield School of Management and the Head of the Logistics, Procurement and Supply Chain Management Group.

Εκτός από τις κεντρικές ομιλίες, στο συνέδριο θα οργανωθούν και εννέα διαφορετικά πάνελ συζήτησης, με έμφαση στην καινοτομία, τους νέους τρόπους αντιμετώπισης κρίσεων, την πράσινη ανάπτυξη, την νέα πελατοκεντρική στρατηγική των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αναδιαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τα εμπορευματικά κέντρα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ναυτιλία.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφώσει τη «νέα» καθημερινότητα μετά την οικονομική κρίση, την πανδημία, αλλά και την εμπόλεμη κατάσταση Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν επηρεάσει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και ειδικότερα τον κλάδο των logistics. Πολλοί επαγγελματίες έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν με δυναμικό τρόπο τη στρατηγική, τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνεται να λαμβάνει τη θέση που του αξίζει, όχι μόνο στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της κυβέρνησης, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Τα logistics και γενικότερα η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού, βρίσκονται στο προσκήνιο των μεγάλων συμφωνιών και επενδύσεων αναφορικά με τις υποδομές της χώρας», δηλώνει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η τελική ατζέντα είναι διαθέσιμη στο https://www.24logisticscongress.gr/program ενώ περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://www.24logisticscongress.gr/