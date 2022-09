Με τρεις ελληνικές συμμετοχές ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διεθνούς Έκθεσης IFA (02.-06.09.2022) για τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, την οποία στην Ελλάδα και Κύπρο αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Μετά από ένα διάλειμμα τριών ετών λόγω της πανδημίας, η IFA Berlin επέστρεψε δυναμικά ως η κορυφαία έκθεση παγκοσμίως του κλάδου, έχοντας στο επίκεντρό της τη βιωσιμότητα, την «έξυπνη» συνδεσιμότητα των συσκευών και τις λύσεις Smart Home.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη διοργάνωση από τις εταιρίες: MAJAR- Matzaridis Bros S.A., MORRIS HELLAS και Roller - Theofilos Kappatos SA.

Παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, που εξακολουθούσαν να ισχύουν σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η φετινή IFA φιλοξένησε περισσότερους από 1.100 εκθέτες από 46 χώρες σε 151.000 τ.μ., γεγονός που την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά γεγονότα της χρονιάς.

Η συνολική προσέλευση στην IFA 2022 ήταν επίσης μεγάλη. Περισσότεροι από 161.000 επισκέπτες ήρθαν στην IFA Berlin κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της διοργάνωσης. Πολλοί εκθέτες ανέφεραν έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης.

Η IFA προσέλκυσε ισχυρή παρουσία των ΜΜΕ με περισσότερους από 2.500 δημοσιογράφους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, για να καλύψουν δημοσιογραφικά το γεγονός σε περισσότερες από 100 χώρες. Τα ψηφιακά κανάλια όπως, το IFA Virtual, το νέο IFA App και όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της IFA είχαν μεγάλη ζήτηση, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια εμφανίσεις. Τα βίντεο, που μεταδόθηκαν μέσω streaming στα κανάλια της IFA, έφτασαν περισσότερες από 11,8 εκατομμύρια προβολές.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη απήχηση είχε στους επισκέπτες η IFA GLOBAL MARKETS, η οποία έλαβε χώρα για ακόμη μια χρονιά στο Hall 9 και έχει καθιερωθεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης, μία πλατφόρμα B2B συναντήσεων, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε, το Συνέδριο των “top-ranking thinkers & doers” του κλάδου, IFA+ Summit, με κεντρική θεματολογία „In the Face of Disruption - De/Globalization - The Universal Remedy?”. Το IFA+ Summit συγκέντρωσε κορυφαίους εμπειρογνώμονες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και επιστημονικό χώρο, για να συζητήσουν το μέλλον της παγκοσμιοποίησης - και της απο-παγκοσμιοποίησης.

Το διήμερο συνέδριο καινοτομίας SHIFT Mobility 2022 σημείωσε εξίσου μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό ειδικοί των τομέων αυτοματισμού και ηλεκτρικών συζήτησαν για το μέλλον της κινητικότητας, πώς δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλονται ταχύτατα και ριζικά.

Η τέταρτη έκδοση της BERLIN PHOTO WEEK καλωσόρισε περισσότερους από 20.000 λάτρεις της φωτογραφίας στην Arena Berlin, ενώ εκατομμύρια ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν διαδικτυακά.

H έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες από την 1 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, αναφέρει, ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, για να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα και τη συμμετοχή στις παραπάνω εκθέσεις, να επισκεφθεί την ειδική ιστοσελίδα των εκθέσεων του Επιμελητηρίου www.german-fairs.gr καθώς και την ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ifa-berlin.com, ή να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 64 19 037.