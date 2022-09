Τσακίρης: Νέα πιο στοχευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα εγγυήσεων δανείων για ΜμΕ

Πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η Ετήσια Διημερίδα του πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM), με θέμα «Πέρα από τις εγγυήσεις δανείων – οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εγγυοδοτικών ιδρυμάτων» («Beyond loan guarantees – the services and products of guarantee institutions»), η οποία φιλοξενήθηκε από το ΤΜΕΔΕ.