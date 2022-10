Η Dialectica, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μετακομίζει στο πρώτο «πράσινο» και ψηφιακό, ψηλό κτίριο της χώρας, στο τέλος του 2023. Το κτίριο τοπόσημο αναπτύσσεται από την κοινοπραξία των DIMAND, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και Prodea Investments.

Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, η νεοφυής εταιρία που ξεκίνησε από πτυχιούχους πανεπιστημίων, τόσο της Ελλάδας όσο και του Harvard, έχει βάλει πλώρη για τις ΗΠΑ, όπου γίνεται και το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου του κλάδου όπου εστιάζει. «Με όραμα να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων παγκοσμίως, η Dialectica δίνει πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις σε real-time πληροφορίες για να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

Σήμερα, η Dialectica απασχολεί 800+ εργαζόμενους στα γραφεία της σε Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ και Νέα Υόρκη. Το 2022 η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Financial Times με τις «ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης» μετά από την πρωτοεμφάνισή της στη λίστα το 2021. Την ίδια χρόνια, η Dialectica βραβεύτηκε από το Great Place to Work® ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της Ευρώπης για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ενώ από το 2020 βρίσκεται σταθερά στην ετήσια λίστα των Best WorkplacesTM Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι το 2021 η αξία της παγκόσμιας αγοράς knowledge brokering, που δραστηριοποιείται, εκτιμήθηκε σε 2 δισ. ευρώ και «τρέχει» με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15%-20%. Η ευρύτερη αγορά στην οποία κινείται, αυτή του marketing research, παγκοσμίως έχει τζίρο 80 δισ. ευρώ. Στην Αθήνα έχει τη βάση του και το τεχνολογικό hub της εταιρείας προσελκύοντας ταλαντούχους νέους και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της είναι 22-27 ετών. Όπως ανέφερε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dialectica, Γιώργος Τσαρούχας, η εταιρεία «τρέχει» με ρυθμούς 40% ετησίως, με τον κύκλο εργασιών της πλέον να διαμορφώνεται στα 50 εκατ. ευρώ. Από το 2015, δε, που ξεκίνησε μέχρι το 2021 διπλασίασε τα μεγέθη της.

Με την ιστορία της Dialectica να ξεκινά από ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, η εταιρεία σήμερα αριθμεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους σε 5 διεθνή γραφεία σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, η εγχώρια ομάδα της Dialectica ξεπερνά τους 550 υπαλλήλους.

Η «μετακόμιση»

Σε σχέση με τη «μετακόμιση» από την Ερμού όπου τα γραφεία της έχουν μοναδική θέα στην Ακρόπολη η εταιρεία πέρασε σε ένα άλλο κομβικό σημείο του Λεκανοπεδίου. Όπως αναφέρθηκε, ο βιώσιμος σχεδιασμός του κτιρίου, η στρατηγική θέση του στην αφετηρία της Αθηναϊκής ριβιέρας, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο, και η προσβασιμότητά του σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν την Dialectica να επιλέξει τον Πύργο Πειραιά για τη μεταστέγαση των γραφείων της. Η εταιρεία πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου, συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ.

Σημειώνεται πως ο Πύργος του Πειραιά πρόκειται να είναι ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της Ελλάδας, πιστοποιημένος στην ανώτατη βαθμίδα Platinum, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο LEED. Παράλληλα θα φέρει την πιστοποίηση WELL που αφορά στην υγεία και ευεξία των χρηστών του κτιρίου.

«Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας αλλά και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σύντομα το εγχώριο δυναμικό μας θα εργάζεται σε έναν υπερσύγχρονο και ταυτόχρονα ιστορικό χώρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Σε συνεργασία με την DIMAND, σχεδιάζουμε το μελλοντικό σπίτι της Dialectica και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τη νέα μας γειτονιά σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της πόλης», δήλωσε ο Γιώργος Τσαρούχας, συνιδρυτής και CEO της Dialectica.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη μίσθωση που ανακοινώνει η κοινοπραξία που ανακατασκευάζει το εν λόγω εμβληματικό ακίνητο. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, έχει συμφωνηθεί επίσης η μίσθωση του ισογείου, πρώτου και δεύτερου ορόφου σε εταιρεία retail, καθώς και τρεις άλλοι όροφοι σε ισάριθμες ναυτιλιακές εταιρείες. Πρόθεση της κοινοπραξίας είναι στον κάθε όροφο του πύργου να μπει ένας μισθωτής, απευθύνεται δηλαδή σε εταιρείες με τουλάχιστον 70 εργαζόμενους. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει μισθωτικές συμφωνίες για το 65% του Piraeus Tower. Έχουν μείνει οι τελευταίοι όροφοι, με τα στελέχη της κοινοπραξίας να αναφέρουν ότι παρότι υπάρχει ενδιαφέρον δεν βιάζονται να τους δεσμεύσουν μιας και πρόκειται για ένα exclusive προϊόν που διατίθεται ακριβότερα.

Από την πλευρά του, ο CEO της DIMAND και της Piraeus Tower, Δημήτρης Ανδριόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Πύργος του Πειραιά για εμάς δεν αποτελεί ένα ακόμα project, αλλά την απόδειξη πως όταν υπάρχει βούληση, σχέδιο και επαγγελματισμός, οι εταιρείες μπορούν να καταφέρουν τα ακατόρθωτα. Είναι σπουδαίο να βλέπεις αυτόν τον “κοιμισμένο γίγαντα” να ξυπνάει μετά από τόσα χρόνια και να αποτελεί σύμβολο αναγέννησης και ορόσημο ανάπτυξης.

Ο Πύργος του Πειραιά είναι ένα έργο πνοής για την κοινωνία και ολόκληρη την περιοχή. Είμαστε χαρούμενοι που οι πρώτοι του ένοικοι θα είναι οι άνθρωποι μιας ελληνικής εταιρείας με παγκόσμιο αποτύπωμα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαβίωσή τους στον πρώτο πράσινο ουρανοξύστη της Ελλάδας θα τους οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά».

O CEO της Prodea Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός, πρόσθεσε: «Η παρουσία της Dialectica στον Πύργο του Πειραιά αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Πρόκειται για μια εταιρεία καινοτομίας με διεθνή χαρακτήρα, που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Πύργου. Η PRODEA έχει επενδύσει στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου ανάπλασης που είναι σημαντικό όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά για ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, δημιουργώντας τον πρώτο βιοκλιματικό ουρανοξύστη στην Ελλάδα. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αξιοποιεί την αειφορία ως καταλύτη ανάπτυξης».

Γιώργος Αλεξάκης