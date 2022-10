Σήμερα το “The Marketing Hub Greece” και το “Chartered Institute of Marketing” (CIM) ανακοινώνουν μια στρατηγική συνεργασία για την ευρύτερη υποστήριξη του επαγγέλματος του marketing στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το “CIM” θα παρέχει κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα του κλάδουστους επαγγελματίες του marketing σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στο χώρο του marketing.

Τα μέλη του “The Marketing Hub Greece” θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα αφού όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης του “CIM” θα τους προσφέρονται με μια μείωση 10% στην τιμή τους. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν κάθε τομέα του marketing, από τη διαμόρφωση της στρατηγικής για μια μάρκα και το digital marketing, έως την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διαχείριση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μιας εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η συνεργασία αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους Έλληνες επαγγελματίες του marketing τις κύριες δεξιότητες, τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη υποστήριξη, προκειμένου να βελτιώσουντηναπόδοση του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, βοηθώντας τους παράλληλα να αναπτύξουν σημαντικά την καριέρα τους.

Κάθε πρόγραμμα του “CIM” θα πραγματοποιείται από έναν καταξιωμένο ειδήμονα στον συγκεκριμένο τομέα του marketing, δίδοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν αμέσως στις καθημερινές τους δραστηριότητες τις πιο πρόσφατες πετυχημένες πρακτικές του σύγχρονου marketing. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα μέλη του “The Marketing Hub Greece” θα λαμβάνουν από το “CIM” το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο θα αποδεικνύει τις γνώσεις τους, και την δέσμευσή τους για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη (Cοntinuing Professional Development - CPD).

Αναφερόμενη στη συνεργασία, η Maggie Jones, διευθύντρια πιστοποιήσεων και συνεργασιών του“CIM”, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ανακοινώνω ότι το “The Marketing Hub Greece” έχει γίνει πλέον Associate Partner του “CIM”, παρέχοντας στα μέλη του πάνω από 100 από τα κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα marketing του “CIM”.

Έχοντας και τους δύο οργανισμούς παθιασμένους με την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των επαγγελματιών του marketing, αισθανθήκαμε ότι υπήρχε μια πραγματική συνέργεια, η οποία θα μας επέτρεπε να παρέχουμε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εξειδικευμένες γνώσεις και στα δρώμενα γύρω από το marketing. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με το “The Marketing Hub” στο μέλλον για να αναπτύξουμε περαιτέρω οφέλη και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της κοινότητας του marketing στην Ελλάδα».

Σχετικά με τη νέα συνεργασία, ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, ιδρυτικό μέλος του “The Marketing Hub” Greece σημείωσε: «Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, εν μέσω πολλών προκλήσεων, επιθυμούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο τα επόμενα έτη. Η αναγνώριση, από τις ηγετικές ομάδες αυτών των οργανισμών, του αντίκτυπου που έχει το επαγγελματικό marketingκαι η εκπαίδευση των στελεχών τους στο να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος. Η συνεργασία μας με το “Chartered Institute of Marketing” της Αγγλίας, θα μας επιτρέψει να παρέχουμε σε όλους τους επαγγελματίες του marketingστην Ελλάδα πρόσβαση στην πιο σύγχρονη εκπαίδευση σε όλα τα σημαντικά θέματα του marketing που τους απασχολούν».

Συζητώντας την αξία της συμφωνίας για τα μέλη του “The Marketing Hub” η Κατερίνα Νικολάου, ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, είπε: «Ο κλάδος του marketing στην Ελλάδα συνεχώς μεταβάλλεται και αναπτύσσεται, συνεπώς οι marketers σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τουςώστε να είναι ανταγωνιστικοί και να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις. Αυτή η συνεργασία θα παρέχει στην κοινότητά μας πρόσβαση στην πιο πρόσφατη εκπαίδευση του “CIM”, καθώς και στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του“CIM”, το οποίο περιλαμβάνει: διαδικτυακά σεμινάρια, podcasts και έρευνες, όπως για παράδειγμα οι εκθέσεις της σειράς “CMO50” και “ Impact of Marketing”, οι οποίες κυκλοφόρησαν πρόσφατα και θα είναι διαθέσιμες στα μέλη μας».

The Marketing Hub Greece και το CIM θα πραγματοποιήσουν μια διαδικτυακή συζήτηση στο Facebook με τίτλο: “How to advance your career in Marketing – Key learnings from the Chartered Institute of Marketing”. Το πάνελ θα ανακοινώσει την κοινή συνεργασία και θα παράσχει πρακτικές συμβουλές για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες επαγγελματίες του marketing να ξεχωρίσουν και να αναπτύξουν την καριέρα τους. Η διεύθυνση για την διαδικτυακή εκδήλωση είναι: https://www.facebook.com/events/1228478937698247/